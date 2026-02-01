Porto-Vecchio : 14 nouveaux diplômés du secteur médico-social formés à l’IFRTS

Ils sont originaires des communes de l’Extrême-Sud, de Solenzara à Sartène en passant par Porto-Vecchio et Bonifacio, et âgés de 19 à 46 ans. Ce mercredi, 14 étudiants de l'Institut Corse de Formation et de Recherche en Travail Social (IFRTS) de Trinité ont reçu leur diplôme à de Porto-Vecchio.



Cette remise, qui s'est déroulée dans les locaux de l'Institut Corse de Formation et de Recherche en Travail Social de Trinité, a permis de récompenser huit étudiantes dans le cadre du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) et six étudiants pour le Diplôme d'État d'Aide-Soignant (EAS) pour cette promotion 2024-2025 soit un taux de 100% de réussite.



Ces étudiants tous issus du Grand Sud ont pris part à une formation qui a duré 14 mois en alternance entre le centre de formation et les employeurs, le tout encadré par une équipe pédagogique composée de professionnels de santé, de cadres infirmiers et de puéricultrice.



L'Institut de Formation d'Aide-Soignant et l'Institut de Formation d'Auxiliaire de Puériculture, dispense depuis 2024, leur formation par la voie de l'alternance au travers du Centre de Formation des Apprentis du Ligame.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif et président de l’Agence de Développement Économique de la Corse, des employeurs, ainsi que des représentants des maires de l'extrême sud, Lecci, Zonza Santa Lucia, Bonifacio et Porto-Vecchio.



Le directeur de l'IFRTS Patrick Torre, ainsi que la responsable pédagogique Jocelyne Perucca, la responsable du centre de formation Fatima Chiker, et les représentants de France Travail et de la Mission Locale étaient également présents lors de cette fin de matinée.

