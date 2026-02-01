Un homme condamné à 4 ans de prison pour l’incendie d’une paillotte à Bonifacio

Un homme de 45 ans a été condamné à 4 ans d’emprisonnement par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ce jeudi après-midi pour l’incendie d’une paillotte à Bonifacio, le 8 avril 2025. Ce matin-là, un témoin avait appelé les sapeurs-pompiers après avoir constaté un incendie au sein du restaurant « L’Effet mer », qui avait été fortement endommagé.



« Dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet d’Ajaccio des chefs de dégradations par incendie, la brigade de recherches de Porto-Vecchio, après des investigations méticuleuses et approfondies identifiaient après seulement 10 mois d’enquête un individu suspecté d’en avoir été l’auteur », dévoile le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe en détaillant que le « travail approfondi » des enquêteurs – « tant s’agissant de l’exploitation des indices relevés par la police technique et scientifique que des différentes auditions, nombreuses, de témoins » - avait permis de suspecter un individu qui a été placé en garde à vue en début de semaine.



Alors qu’il avait nié les faits dans ses premières auditions, ce dernier a fini par les reconnaître lors de sa comparution immédiate ce jeudi. « Après en avoir délibéré le tribunal correctionnel l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement ainsi qu’à la révocation de deux peines prononcées précédemment avec sursis soit 8 mois d’emprisonnement supplémentaires en plus des 4 ans prononcés », indique le procureur de la République d’Ajaccio en précisant que l’individu a été incarcéré à l’issue de l’audience.