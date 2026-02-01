Stade Michel Moretti : vers une gouvernance CAPA des grands équipements sportifs ?

Le maire annonce ainsi (qu'en cas de réélection) qu’il prendra « dès la prochaine mandature » l’initiative « d’inscrire à l’agenda prioritaire de la CAPA la définition d’un mode de gouvernance durable pour les infrastructures de l’AC Ajaccio, sur la base d’analyses financières rigoureuses ». L’objectif, précise-t-il, est « clair » : « garantir la pérennité du club, préserver son activité sportive, assurer une gestion conforme à l’intérêt communautaire, en lien étroit avec le Cullettivu Biancu è Rossu et la dynamique qu’il porte ». Il rappelle enfin que « cette volonté d’accompagnement » s’est déjà traduite concrètement par une subvention de fonctionnement de 40 000 euros sur trois ans et une aide exceptionnelle de 50 000 euros votées par le conseil municipal. « Parce que l’ACA fait partie intégrante de l’identité de notre ville, son avenir doit être garanti dans une approche responsable, équilibrée et tournée vers l’intérêt collectif ». Le maire sortant élargit même la réflexion au Stade Ange-Casanova, utilisé par le GFCA, estimant que la question des infrastructures sportives doit être abordée de manière globale à l’échelle du bassin ajaccien.



Premier à évoquer le sujet ce dimanche, François Filoni avait proposé que la municipalité engage des discussions pour racheter le stade, propriété d’une SAS dirigée par Patrick Bruneau et Jean-Noël Fattaccioli. Et s’engage à faire de l’enceinte « un équipement public au service du grand Ajaccio » et avance un coût estimé à environ 5 millions d’euros, soit un montant proche de celui déboursé en 2019 par les propriétaires actuels. Selon nos informations, la SAS demanderait entre 7 et 8 millions pour la vente des installations.



De son côté, Pascal Zagnoli, candidat « Stintu Aiaccinu » et représentant du Partitu di a Nazione Corsa, défend une reprise publique accompagnée d’un vaste plan de modernisation. Dans son programme, il détaille un projet estimé entre 15 et 20 millions d’euros comprenant modernisation des tribunes, création d’espaces polyvalents, amélioration énergétique et développement d’un accueil événementiel. Il ambitionne un modèle économique durable capable de générer entre 1 et 1,5 million d’euros de recettes annuelles grâce aux événements culturels, séminaires d’entreprises, académie sportive et tourisme sportif. Le financement, selon lui, devrait être partagé entre la Ville, l’État, la Collectivité de Corse, la CAPA et des partenaires publics, citant l’exemple du Stade Marcel-Picot comme modèle de modernisation progressive.



Le Dr Jean-Paul Carrolaggi, tête de liste Aiacciu Vivu, se montre ouvert au principe d’une acquisition, tout en appelant à la prudence et à une négociation rigoureuse afin d’éviter toute spéculation financière, réservant une réponse officielle plus développée ces prochains jours.



Enfin, Charlotte Cesari, candidate de la liste « La Gauche Unie : A Voci di u Populu », place la question du stade dans une approche sociale et territoriale plus large. Pour elle, « le sport n’est pas un luxe mais un investissement social, économique et urbain ». Elle plaide pour une reprise publique du site de Timizzolu, estimant que la disparition de l’activité professionnelle de l’ACA a constitué un choc économique pour le bassin ajaccien, avec près de 100 emplois directs et plusieurs millions d’euros de retombées locales perdus. Son projet prévoit un rachat des terrains et un programme de rénovation structurant, accompagné d’un modèle économique diversifié afin de faire du stade un pôle sportif, culturel et citoyen au service de la jeunesse et de la cohésion sociale. Elle insiste sur un financement partagé entre les différentes collectivités et sur la nécessité d’un engagement fort de l’État et de la Collectivité de Corse.