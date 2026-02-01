​Ajaccio : le stade Michel-Moretti au cœur de la bataille des municipales

François Filoni ouvre le débat

Une demande qui intervient après la prise de position de François Filoni ce dimanche. Celui-ci, proposant lors de la présentation de sa liste, que la municipalité engage des discussions pour acquérir le stade, aujourd’hui propriété d’une SAS dirigée par Patrick Bruneau et Jean-Noël Fattaccioli. « Si vous nous accordez votre confiance, la majorité municipale et communautaire que je conduirai prendra un engagement fort : faire du Stade Michel-Moretti un équipement public », a-t-il déclaré. L’objectif : transformer l’enceinte en patrimoine commun « au service de tous ». Le coût de l’opération est estimé par le candidat à environ 5 millions d’euros. Un montant qui correspond sensiblement à la somme payée par la SAS dirigée par Patrick Bruneau et Jean-Noël Fattaccioli, pour devenir propriétaire de l'enceinte ajaccienne et de ses terrains annexes en 2019.



Interrogé, le Dr Jean-Paul Carrolaggi, tête de liste d’Aiacciu Vivu n’est pas contre l’idée : « Il faut d’abord s’assurer que les propriétaires sont vendeurs et négocier le prix au mieux, en évitant toute spéculation financière sur cette opération » réservant une réponse plus officielle ces prochaines heures.



Autre réponse publique, celle de Pascal Zagnoli, tête de liste « Stintu Aiaccinu, qui partage le constat d’une situation insatisfaisante et affirme que « la question du stade dépasse largement le cadre sportif » pour devenir un enjeu municipal et intercommunal majeur. Son objectif est clair : « vulemi renda u stadiu Michel Moretti à l’Aiaccini ». Le candidat du PNC évoque un financement mixte (État, Collectivité de Corse, fonds européens, emprunt, partenariats) et cite l’exemple du stade Marcel-Picot à Nancy comme modèle de modernisation progressive. Le candidat du PNC défend une vision économique : faire du stade un pôle sportif et culturel d’agglomération capable de générer des retombées au-delà du football.



Aujourd’hui, le débat du rachat du stade Michel Moretti s’invite donc au cœur des élections municipales : la Ville et la CAPA doivent-elles investir plusieurs millions d’euros pour reprendre la maîtrise d’un équipement aujourd’hui détenu par une société privée ? La réponse de Stéphane Sbraggia, le maire sortant très attendue, devrait-être connue ce jeudi.