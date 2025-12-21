CorseNetInfos
Homme au couteau d'Ajaccio - Me Aljia Fazai-Codaccioni : "connaître la chronologie exacte des faits"


La rédaction le Dimanche 21 Décembre 2025 à 20:33

Me Aljia Fazai-Codaccioni, avocate au barreau d’Ajaccio, a annoncé son intention de déposer plainte au nom de la famille de Mouhamed Gueye, décédé samedi à Ajaccio. L’homme a été mortellement blessé lors d’une intervention des forces de l’ordre, après avoir parcouru plusieurs rues de la ville, couteau à la main.



Me Aljia Fazai-Codaccioni
Me Aljia Fazai-Codaccioni
Pour l'avocate du barreau d'Ajaccio, "il est nécessaire de connaître la chronologie exacte  des faits".
Elle explique que "la question est de savoir si l’agent de police a fait usage de son arme par absolue nécessité et de manière strictement proportionnée conformément à la loi du 28 février 2017 qui encadre la sécurité publique."
 

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique fixe et renforce le cadre juridique de l’action des forces de l’ordre en France. Elle a été adoptée dans un contexte de menace terroriste élevée et de fortes tensions autour de l’usage de la force policière.

 
Les forces de l’ordre peuvent faire usage de leurs armes, en cas de nécessité absolue et de proportionnalité, notamment pour se défendre ou défendre autrui face à une atteinte armée, pour empêcher la fuite d’un individu dangereux susceptible de commettre des atteintes graves,, pour immobiliser un véhicule dont le conducteur refuse d’obtempérer et met des vies en danger  et pour empêcher un massacre ou une attaque imminente.


Ce n’est pas un “permis de tirer”, mais un cadre légal plus clair pour des situations extrêmes.
C'est autour de ces arguments que Me Aljia Fazai-Codaccioni va constituer la plainte qu'elle déposera rapidement.




