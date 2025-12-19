U tempu in Corsica
Le temps est calme. Le ciel hésite entre nuages et éclaircies sur l'ensemble de l'île à l'exception de la Plaine orientale et de l'Extrême-Sud où les nuages dominent. Les températures maximales, agréables, peuvent atteindre, localement, 19 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
@cni