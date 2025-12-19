CorseNetInfos
Municipales 2026 : l’opposition municipale bastiaise réagit à la candidature de Gilles Simeoni 19/12/2025 Bastia - Pierre Savelli s’exprime sur la candidature de Gilles Simeoni aux municipales 19/12/2025 En Haute-Corse, des ateliers festifs pour rompre l’isolement pendant les fêtes 18/12/2025 Agression de Corte : trois hommes condamnés à 18, 12 et 6 mois de prison 18/12/2025

A màghjina - Quandu u sole si cala daretu à u Monte Gozzi


le Vendredi 19 Décembre 2025 à 07:11

Quand le soleil s’efface derrière u Monte Gozzi, la nature offre, une fois encore, un spectacle silencieux et éphémère. Un de ces moments simples, gratuits, parmi tant d’autres, que l’on regarde trop souvent distraitement, pressés par le quotidien. Et pourtant, il suffirait parfois de s’arrêter, de lever les yeux… et de prendre le temps d’admirer.
Si, comme Raphaël Vesperini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







