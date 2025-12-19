A màghjina - Quandu u sole si cala daretu à u Monte Gozzi
Quand le soleil s’efface derrière u Monte Gozzi, la nature offre, une fois encore, un spectacle silencieux et éphémère. Un de ces moments simples, gratuits, parmi tant d’autres, que l’on regarde trop souvent distraitement, pressés par le quotidien. Et pourtant, il suffirait parfois de s’arrêter, de lever les yeux… et de prendre le temps d’admirer.
Si, comme Raphaël Vesperini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous.