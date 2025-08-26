CorseNetInfos
Bucugnanu : deux conférences autour de la langue et de l’histoire de la Corse  26/08/2025

 

La mairie de Bucugnanu accueillera, les 29 et 30 août prochains, deux conférences organisées avec le soutien de la commune.
Vendredi 29 août à 18h, Francescu Maria Luneschi, maître de conférences en Sciences du langage à l’Université de Corse, interviendra sur le thème : “Sottu Foci Bucugnanu” : Chì ci contani i nomi di lochi di a Corsica ?
Le lendemain, samedi 30 août à 18h, Erick Miceli, docteur en Histoire moderne (Universités de Corse et de Gênes), proposera une intervention consacrée à Pasquale Paoli et les Révolutions de Corse.

Deux rendez-vous ouverts au public, mêlant réflexion historique et mise en valeur du patrimoine insulaire.


