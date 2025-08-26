Bucugnanu : deux conférences autour de la langue et de l’histoire de la Corse

La mairie de Bucugnanu accueillera, les 29 et 30 août prochains, deux conférences organisées avec le soutien de la commune.

Vendredi 29 août à 18h, Francescu Maria Luneschi, maître de conférences en Sciences du langage à l’Université de Corse, interviendra sur le thème : “Sottu Foci Bucugnanu” : Chì ci contani i nomi di lochi di a Corsica ?

Le lendemain, samedi 30 août à 18h, Erick Miceli, docteur en Histoire moderne (Universités de Corse et de Gênes), proposera une intervention consacrée à Pasquale Paoli et les Révolutions de Corse.



Deux rendez-vous ouverts au public, mêlant réflexion historique et mise en valeur du patrimoine insulaire.

