Carte - Où voir les feux d'artifice du 15 août en Corse ?

Des plages de l’Extrême-Sud aux remparts de Calvi, en passant par les ports de Propriano, Bonifacio et Ajaccio, à l’occasion de la fête de l’Assomption, la Corse s’illuminera cette année encore de nombreux feux d’artifice.



Le 14, Porto-Vecchio et San Nicolao ouvriront les festivités avec deux spectacles pyrotechniques proposés respectivement à 22h30 et 23h.



Puis, le 15, ce sont une dizaine de de communes insulaires célébreront Sainte-Marie avec des feux d’artifice qui attirent toujours une foule nombreuse.



Parmi les principaux rendez-vous de cette soirée, à Ajaccio, le feu d’artifice sera ainsi tiré depuis la plage Saint François à partir de 22h00, tandis qu’un spectacle son et lumière sera proposé au public rassemblé sur le boulevard Pascal Rossini. À Bonifacio, après un concert de Diana di l’Alba à 21h30 sur le Quai d’Honneur, le feu d’artifice sera tiré à 23h00 depuis le Bastion de l’Étendard. Tandis qu’à Calvi, un spectacle son et lumière est organisé par la mairie depuis les remparts de la citadelle à 23h.



Pour vous permettre de visualiser l’ensemble des feux d’artifice organisé en Corse à l’occasion de l’Assomption, la carte interactive ci-dessous répertorie tous les lieux et horaires, ainsi que les détails pratiques de chaque évènement.