Carte - Où voir les feux d'artifice du 15 août en Corse ?

Des plages de l’Extrême-Sud aux remparts de Calvi, en passant par les ports de Propriano, Bonifacio et Ajaccio, à l’occasion de la fête de l’Assomption, la Corse s’illuminera cette année encore de nombreux feux d’artifice.
Le 14, Porto-Vecchio et San Nicolao ouvriront les festivités avec deux spectacles pyrotechniques proposés respectivement à 22h30 et 23h.
Puis, le 15, ce sont une dizaine de de communes insulaires célébreront Sainte-Marie avec des feux d’artifice qui attirent toujours une foule nombreuse.
Parmi les principaux rendez-vous de cette soirée, à Ajaccio, le feu d’artifice sera ainsi tiré depuis la plage Saint François à partir de 22h00, tandis qu’un spectacle son et lumière sera proposé au public rassemblé sur le boulevard Pascal Rossini. À Bonifacio, après un concert de Diana di l’Alba à 21h30 sur le Quai d’Honneur, le feu d’artifice sera tiré à 23h00 depuis le Bastion de l’Étendard. Tandis qu’à Calvi, un spectacle son et lumière est organisé par la mairie depuis les remparts de la citadelle à 23h.
Pour vous permettre de visualiser l’ensemble des feux d’artifice organisé en Corse à l’occasion de l’Assomption, la carte interactive ci-dessous répertorie tous les lieux et horaires, ainsi que les détails pratiques de chaque évènement.
Afin de profiter du spectacle dans des conditions optimales, il est conseillé d’arriver tôt, de se renseigner sur les restrictions de circulation et de stationnement, ainsi que sur les zones de sécurité autour des sites de tir
Pour faciliter les déplacements vers les sites de tir à Ajaccio et Bastia, les Chemins de fer de la Corse (CFC) mettront en place un service de transport spécifique ce vendredi, permettant de rejoindre les festivités. Les horaires de ces navettes exceptionnelles sont consultables sur le site des CFC.
