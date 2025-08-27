CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Corte : Aiutu Studientinu alerte sur une précarité étudiante « inédite » 27/08/2025 Scola Corsa s’installe à Lucciana et poursuit son expansion en Corse 27/08/2025 Haute-Corse : Vagues dangereuses sur les plages de la côte orientale 27/08/2025 Le nouveau commandant de la base aérienne de Solenzara arrive du Pentagone 27/08/2025
Les brèves

La fédération du Secours Populaire de Corse-du-Sud lance un appel aux dons avant la rentrée scolaire  27/08/2025

À quelques jours la rentrée scolaire, la fédération de Corse-du-Sud du Secours Populaire lance un appel à la solidarité afin de permettre à tous les enfants de démarrer l’année scolaires dans de bonnes conditions.
 
Pour ce faire, elle organise une collecte de fournitures scolaires devant le Carrefour du Finosello, samedi 30 août de 8h30 à 19h00.
 
« Chaque don, même petit, permettra aux enfants des familles en difficultés, une rentrée digne et sereine », souligne l’association qui indique en outre avoir toujours besoin de volontaires pour mener à bien cette action. 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos