La fédération du Secours Populaire de Corse-du-Sud lance un appel aux dons avant la rentrée scolaire

À quelques jours la rentrée scolaire, la fédération de Corse-du-Sud du Secours Populaire lance un appel à la solidarité afin de permettre à tous les enfants de démarrer l’année scolaires dans de bonnes conditions.



Pour ce faire, elle organise une collecte de fournitures scolaires devant le Carrefour du Finosello, samedi 30 août de 8h30 à 19h00.



« Chaque don, même petit, permettra aux enfants des familles en difficultés, une rentrée digne et sereine », souligne l’association qui indique en outre avoir toujours besoin de volontaires pour mener à bien cette action.