Dimanche : la deuxième édition de l’Alta-Rocca Trail

Dimanche : la deuxième édition de l’Alta-Rocca Trail



Ce dimanche les Coureurs des Crêtes et l'association Quenza Prima organisent la deuxième édition de l’Alta-Rocca Trail. Trois courses et une marche figurent au programme de cette version 2025. Les concurrents les plus courageux ont rendez-vous à Bavedda pour deux épreuves. La première d’entre elles, L’Alcudina, partira à 8h30 du col avec un parcours de 28 kilomètres (1.600m de D+) comprenant le passage par la Variante Alpine, et surtout l’ascension di a Bucca Stazzunara (2046 mètres) toute proche de l’Alcudina avant la descente vers Quenza en passant par le plateau di U Cusciò. A 10 heures ce seront les trailers di i Furchi (17 km pour 900m de D+) qui seront sur les rangs avec là aussi une épreuve technique passant par la Variante Alpine, l’incursion sous le Pargulu (1.664m) et, enfin, le retour vers Quenza. U Ghjiru di Quenza s'élancera à 10 heures avec la course de 10 kilomètres (300m D+) et la marche à 10h05 sur le même parcours. L'ensemble des arrivées est prévu sur la place de l'Eglise de Quenza.