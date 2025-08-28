Borgo - Avec « « Ma Journée Magique », faites le plein d’énergie avant la rentrée,

« Cette journée dédiée au bien-être de tous est pensée et imaginée pour les familles, mais pour toutes les personnes en général », souligne Audrey Bouvier, organisatrice. Ces journées qui se déroulent dans une quinzaine de villes en France, dont Borgo, ont été créées en 2018 à Aix-en-Provence par Juliette Siozac dans le cadre de ses ateliers « MMM, Mes Moments Magiques » dont Audrey Bouvier est ambassadrice en Corse. C’est après un Master de philosophie obtenu à Aix en Provence et une formation SEVE (Frederic Lenoir) qu’Audrey s’est installée à Borgo où elle a fondé son association « Terra Philosophia » pour regrouper toute activité bien-être et mieux-être pour les enfants et les adultes. Animatrice d’ateliers philo dans les écoles primaires (Borgo, Furiani, Biguglia), au collège de Lucciana, dans les médiathèques et au centre social de Borgo, elle enseignera aussi cette année en langue corse. Elle est également praticienne et enseignante REIKI, technique d’origine japonaise, naturelle, par apposition des mains, qui consiste à rééquilibrer par un apport d’énergie vitale, le corps et l’esprit.





Une journée à multiples facettes.

« Cette journée* propose des activités magiques pour tous, des ateliers bien-être pour les enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans, des ateliers en duo parents/enfants pour nourrir ce lien si fort et si précieux qui vous unit. Pour cette 4e édition, on incorpore la musique avec une violoniste : Elena Moncho Danielan » explique, radieuse, Audrey.

Sur place des ateliers, pour femmes, pour prendre soin d’elles, s’autoriser un moment d’échanges autour de rituels puissants. Une journée pour se détendre, s’amuser et faire le plein d’énergie avant la rentrée et la reprise sous un autre rythme. Une journée pour rire, danser, jouer, découvrir des artisans locaux, leur savoir-faire et savoir-être unique. Une journée pour essayer des activités, pour prendre le temps de s’asseoir en famille ou avec soi-même, contempler ces moments précieux de vie. Une journée pour se créer des souvenirs à l’infini et prendre soin de sa tête, de son cœur et de son corps. Sur place des stands d’artisans. « La journée s’achèvera par un lâcher de bulles géant et un goûter offert à tous ». Une journée au profit d’une jeune association « Terra philosophia » qui œuvre à créer ou recréer du lien entre les gens à travers des événements