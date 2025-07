Une jeune Ajaccienne obtient des "résultats exceptionnels" au Diplôme National du Brevet

Elle est la meilleure élève à avoir obtenu le diplôme national du brevet dans l’Académie de Corse. Sous le regard ému de ses parents, Lesia Leca, scolarisée au collège Fesch à Ajaccio a été récompensée par le recteur Rémi-François Paolini ce jeudi pour ses « résultats exceptionnels ».



La jeune fille a en effet obtenu une note de 807/800, lui octroyant une mention très bien et les félicitations du jury. Un résultat auquel elle a encore du mal à croire. « Je ne m'y attendais vraiment pas ! J’ai été très surprise par mes résultats, mais forcément je suis fière », glisse-t-elle.



Issue de la filière bilingue, Lesia Leca a de plus choisi de composer en corse dans les épreuves d’histoire, géographie, mathématiques et sciences. Une évidence pour cette Ajaccienne scolarisée dans des classes bilingues depuis petite. « J’ai toujours fait mes exercices et mes évaluations en corse, du coup c’était naturel pour moi de passer mes épreuves du brevet en corse. Je l’ai fait naturellement et facilement », sourit-elle.



Après cette belle réussite, la jeune fille souhaite poursuivre sa scolarité par une Seconde en filière européenne l’année prochaine. « Je vais par exemple faire de la physique en anglais. Mais je vais devoir arrêter le corse car je ne pouvais pas continuer les deux en même temps », explique-t-elle en confiant vouloir faire des études scientifiques plus tard.