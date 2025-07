Le romancier britannique Tim Willocks séjournera quinze jours à Luri dans le cadre des résidences d’écrivain Libri Mondi, organisées dans la maison Saint-Jacques. Figure du polar et du roman historique, l’auteur des Douze enfants de Paris y travaillera au troisième tome de sa trilogie Tannhauser, traduite dans plus de vingt langues. Deux temps forts sont prévus avec le public : une rencontre à Luri, dans les jardins de la villa Saint-Jacques, samedi 26 juillet à 18h, puis à Bastia, le 29 juillet à 18h, à la bibliothèque centrale. Après Caryl Férey et Jacky Schwartzmann, Libri Mondi poursuit sa volonté de faire dialoguer écrivains de renommée internationale et territoires ruraux.