Ajaccio : « Dette écologique et biodiversité, un exemple ajaccien », une conférence à l'office du tourisme  01/12/2025

 
« Dette écologique et biodiversité, un exemple ajaccien » c’est le thème de la prochaine conférence du cycle I Scontri di a Luciula dont l’invité sera Marc Gibernau, chercheur au CNRS en écologie des interactions plantes-insectes, rattaché au laboratoire des Sciences pour l’Environnement de l’Université de Corse
Cette rencontre se déroulera le vendredi 5 décembre à 18h30 à l’Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio en présence, notamment, d' Etienne Goudal, responsable des infrastructures gazières d’Engie et d’un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse.

