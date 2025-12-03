« Dette écologique et biodiversité, un exemple ajaccien » c’est le thème de la prochaine conférence du cycle I Scontri di a Luciula dont l’invité sera Marc Gibernau, chercheur au CNRS en écologie des interactions plantes-insectes, rattaché au laboratoire des Sciences pour l’Environnement de l’Université de Corse

Cette rencontre se déroulera le vendredi 5 décembre à 18h30 à l’Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio en présence, notamment, d' Etienne Goudal, responsable des infrastructures gazières d’Engie et d’un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse.