À Ajaccio, la première édition du festival Zimbru invite l'art en ville

Le collectif La Ronce fondé en 2025 autour de trois artistes Rose Cesari (graveuse), Kakwa (peintre) et Trompez la mort (photographe) organise jusqu'au 24 décembre la première édition de Zimbru, le festival d'art invasif, à Ajaccio. Après un lancement au cinéma Laetitia, ce projet artistique et culturel a investi les rues de la ville pour installer l'art au cœur de la vie urbaine. Ce parcours installé dans tout le centre-ville permet aux Ajacciens de découvrir les œuvres des six artistes associés pour l'événement.
Lancé il y a seulement 10 jours, les artistes sont ravis de l'accueil réservé au festival : "On ne s'attendait pas à ça pour une première édition ", confient-ils. D'autant plus que Rose Cesari, Kakwa et Trompez la mort ont créé le collectif La Ronce cette année. "Nous travaillions ensemble depuis quelques mois et nous nous sommes associés pour organiser le festival", explique Rose Cesari. "Nous avions envie de structurer notre collaboration. Nous hésitions entre la création d'un lieu collaboratif à l'année et l'organisation d'un moment artistique autour de notre travail". Le collectif a alors trouvé l'idée d'organiser un festival prometteuse. "Cela nous a permis d'inviter d'autres artistes et de travailler tous ensemble pendant ce mois ", se réjouit la jeune graveuse.
Pour cette première édition du festival, le collectif La Ronce a invité trois artistes : Iana-Lisandra Trombetta (artiste-réalisatrice et plasticienne), Anghjulu Maria Costa (peinture et animation) qui a fait beaucoup de Street Art et Astrid on the internet (graveuse). Avec ce festival, ces artistes -qui pour la plupart aiment sortir des sentiers battus- ont voulu placer l'art hors des lieux habituels pour l'installer dans la vie quotidienne, dans les commerces, dans les lieux de passage, pour qu'il vienne à la rencontre du public, qu'il ne soit plus un objet de décoration, figé dans un cadre préétabli. "J'ai l'impression que pour accéder à ce que l'artiste veut faire passer, il faut que l'objet soit là au quotidien dans notre espace. L'installer dans des lieux du quotidien, chez des commerçants de proximité, permet de s'imprégner de cet art sans que ce soit de l'art décoratif. Ce sont plutôt des œuvres qui vont provoquer des émotions", indique Rose Cesari.
Pour cette première édition, les artistes ont travaillé autour du thème l'intime et le monstrueux. "Nous en avons parlé avec Solène, alias Trompez la Mort, c'est un sujet assez central dans sa création. Avec son travail, elle a ouvert une porte dans le nôtre et on s'est penché sur cette question", confie Rose Cesari.
Une déambulation artistique dans le centre-ville et chez les commerçants
Depuis le 15 novembre, un itinéraire artistique, en 14 point d'exposition, a pris place dans l'espace urbain, dans les rues et les commerces du centre-ville ajaccien autour d'une vingtaine d'oeuvres des six artistes. "Les commerçants étaient "hyper" partants et sensibles aux oeuvres. Ils ont choisi celles qu'ils préféraient", se félicite Rose Cesari.
Le festival inaugurera en outre le 5 décembre rue de l'Assomption la Galerie La Ronce, un lieu de rencontres, d'ateliers et d'expositions qui sera ouvert jusqu'à Noël, avec d'autres artistes contemporains corses. "Le but, c'est de prolonger l'exposition dans un point de vente avec des oeuvres originales et des oeuvres dérivées", dévoile Rose Cesari. Au programme du vernissage, vente aux enchères, collage en direct avec l'appui des autres commerçants de la rue.
Informations pratiques
Itinéraire artistique en centre-ville : Du 15 novembre au 3 décembre
Vernissage de la galerie La Ronce : le 5 décembre à 18h30
Né en 2025, le collectif LA RONCE souhaite repenser la scène artistique contemporaine corse, créer un espace de liberté pour les artistes, et développer des liens entre plasticien·nes, vidéastes,performeur·euses et le public.
https://laronce-catalogue.my.canva.site/
Instagram : la.r0nce
