Ajaccio : le programme des médiathèques du mardi 22 au samedi 26 juillet



MEDIATHEQUE DES CANNES

- dans le cadre des 48H BD et durant tout le mois de juillet, exposition jeunesse numérique et graphique "Bergères guerrières"

- mardi 22 juillet à 14h : atelier créatif "Marque-pages animaux" (7 ans +)

- mercredi 23 juillet à 10h30 : atelier créatif "Aquarelle" (10 ans +)

- mercredi 23 juillet à 14h : "Dessine ton animal-héro" (7 ans +)

- jeudi 24 juillet à 14h : "Dessine ton animal-héro" (7 ans +)

- vendredi 25 juillet à 10h30 : atelier créatif "Empreintes animales revisitées" (5 ans +)

- vendredi 25 juillet à 14h : atelier créatif "Livre-accordéon, spécial animaux" (7 ans +)

- samedi 26 juillet à 10h30 : atelier créatif "Coloriages magiques, spécial animaux" (4 ans +)

- samedi 26 juillet à 14h : atelier créatif "Cartes à tisser, spécial animaux " (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de juillet "Lire le premier tome d'une série littéraire" (Public adulte)

- Durant tout le mois de juillet : "Ciné-Club jeunesse à la demande" sous réserve de disponibilité de la salle (3 ans +)

- Durant tout le mois de juillet : "Ciné-Club adultes à la demande" sous réserve de disponibilité de la salle (Public adulte)

- mardi 22 juillet à 13h30 : "Viens jouer à la médiathèque !" (6 ans +)

- vendredi 25 juillet à 16h : Book Club jeunesse (8 ans +)

- samedi 26 juillet à 10h : atelier "Initiation au tricot" (Public ado/adulte)

- samedi 26 juillet à 14h : atelier créatif "Customise ton frisbee" (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 23 juillet à 10h30 : Réalité virtuelle "Montagnes russes" (8 ans +)

- jeudi 24 juillet à 10h30 : "Robotique" (8 ans +)

- vendredi 25 juillet à 10h30 : "Challenge Geo-GuessR" (Tout public)

- vendredi 25 juillet à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 26 juillet à 10h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 23 juillet à 10h : atelier "Le cycle de l'eau" animé par Antonia (5 ans +)

- jeudi 24 juillet à 10h : atelier créatif "Pots à crayons" animé par Antonia (8 ans +)

- jeudi 24 juillet à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 25 juillet à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 26 juillet à 13h : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- vendredi 25 juillet à 10h : "Crée ton animal de compagnie sur tablette" animé par Cédric (6 ans +)

- vendredi 25 juillet à 14h : Grand jeu à travers la ville autour des fables de La Fontaine animé par Aurélie (4 ans +)

- vendredi 25 juillet à 17h : session Lego adultes animé par Didier (16 ans +)

- samedi 26 juillet à 14h : "Sandra, raconte-moi une histoire !" en partenariat avec Lire et Faire Lire (3 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME "ATELIERS NUMERIQUES"

- mardi 22 juillet à 14h30 : "Atelier initiation informatique" animé par Didier et Cédric (Public débutant)

- sur demande : "RDV informatique individuel @ la carte" (Public débutant)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME "MEDI@LAB"

- mercredi 23 juillet à 13h : " Mobile games Pokemon pocket" (12 ans +)

- jeudi 24 juillet à 14h : "Opération Tour de France" (10 ans +)

- vendredi 25 juillet à 17h : "Session Lego" animée par Didier (8 ans +)

- vendredi 25 juillet à 19h : "Session gaming" sur différentes consoles de jeux animée par Didier (Public adulte)

- samedi 26 juillet à 15h : " Session gaming" sur différentes consoles de jeux animée par Didier (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50