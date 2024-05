SC Bastia : Pau pour faire oublier Amiens ?

Si le Sporting est tiré d’affaire, si le maintien est dans la poche, dirigeants, staff et supporters ne peuvent se contenter de cela. La défaite à Annecy puis celle concédée à Furiani contre Amiens ont jeté un froid. « J’ai l’impression qu’il y a eu une prise de conscience pour ne pas finir en roue libre. On a 2 matchs pour le prouver» déclare l’entraineur Michè Moretti. « Psychologiquement on est dans une bonne dynamique sur la semaine de travail. Le but est d’aller à Pau pour l’emporter ».



Les Palois sont 9èmes au classement avec 51 points mais restent sur deux défaites consécutives dont une à domicile face à Guingamp (1-2). Il leur reste une chance infime d’être barragistes pour une accession en L1. Autant dire qu’ils ne vont pas se gêner s’ils peuvent prendre des points. « C’est une équipe très joueuse, qui a du talent, qui marque beaucoup de buts, une équipe très complète parfois sous-estimée et on ne fera pas cette erreur » déclare M. Moretti. « Il faudra s’appuyer sur les valeurs qui nous ont fait gagner, qui nous ont fait obtenir le maintien assez vite, à 4 matchs de la fin ».

Pour cette rencontre Lilian Laslandes et lui devront faire sans Janneh, Roncaglia et Keita suspendus. « Nous composerons le groupe avec les joueurs les plus frais, les à même de remporter le match » indique M.Moretti. Un autre facteur est à prendre en compte dans ce contexte de fin de saison : la position délicate de l’équipe réserve qui doit remporter ses derniers matchs pour assurer son maintien en N3. Ce samedi elle recevra Vitry à l’occasion du dernier match à domicile de la saison. « On est dans la stratégie du club et on doit bien sûr penser à la réserve mais on ne doit pas non plus trop s’handicaper car on veut remporter le match à Pau » explique le jeune coach. «Pour ce match on ne s’interdit rien dans le schéma tactique et on mettra le meilleur plan de jeu pour l’emporter ».