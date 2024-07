Prunelli-di-Fium’Orbu : Cre’Arte, le premier rendez-vous de l’Appuntu Fiumurbacciu

L’Appuntu Fiumurbacciu, association nouvellement créée sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu, organise la 1 ère édition de Cre’Arte, ce dimanche 28 juillet à Migliacciaru, piazza di à Nazione de 10 à 20 heures.



Cre’Arte est un rassemblement d’artistes et créateurs qui viendront exposer leurs œuvres.

Parmi ces exposants, seront présents des écrivains comme Jean-Claude Rogliano, Letizia Cosimi, Sylvie Orsini ou Pia Strega, des artistes peintres comme Béatrice Tozzi, Philippe Jouan, Anne- Charlotte ou encore Maria Kovanji, jeune artiste peintre de 16 ans, élève à l’Académie des Beaux Arts de Saint-Petersbourg, Lea Maurizi Illustratrice de bandes dessinées, Yannick Doublet artiste photographe, Amélia Gazzo jeune architecte et ses dessins à l’encre de chine. Mais aussi un coutelier,



des bijoux, créations en bois…en tout une quarantaine d’exposants créateurs et artisans. Côté boissons, un stand de la brasserie Ty corsa ainsi que de la toute nouvelle distillerie 100% bio, 100% corse A Capinera seront également présents.



Des ateliers gratuits pour enfants seront proposés : atelier de peinture, atelier d’initiation à l’illustration de BD, ateliers manuels, contes…

Coralie Luret également illustratrice proposera en plus de ses créations I faccendini in cucina, le livre de recettes en langue corse qui s’adresse aux enfants et qu’elle a illustré, écrit par Vannina Bernard- Leoni, Lea Eouzan-Pieri et Ghjacumina Acquaviva-Bosseur.

Un spectacle de danse sera également proposé par l’école de danse ICIMINO.

Buvette et petite restauration sur place.