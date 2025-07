Calvi : Gloria Comedy Summer Tour : dernière soirée ce samedi au Clos Landry

C’est l’un des rendez-vous les plus rafraîchissants de l’été en Balagne. Pour sa deuxième édition, le Gloria Comedy Summer Tour investit le Clos Landry du 24 au 26 juillet, pour trois soirées placées sous le signe du rire et de la convivialité. Organisé par le Gloria Comedy Club, ce festival de stand-up inédites en plein air prend de l’ampleur, tout en conservant son esprit indépendant et participatif. Après une première édition prometteuse, le Gloria Comedy Summer Tour s’installe être année sur un format resserré mais plus ambitieux. Une scène unique où 15 humoristes se succéderont pour offrir trois soirées, festives et résolument hilarantes. « L’an dernier, c’était la toute première édition. On était sur trois lieux différents, dans les vignes, sur la plage et à la brasserie », explique Dumè Beretti, co-organisateur. « Cette année, on a choisi de tout rassembler dans un seul endroit : le Clos Landry, sur trois soirs. C’est un site magnifique, et on voulait créer un vrai village d’accueil autour du spectacle».



Chaque soirée propose un line-up inédit, avec huit humoristes différents par soir, soit une quinzaine au total. Parmi les têtes d’affiche, le festival n’oublie pas ses racines, avec quatre artistes insulaires mis à l’honneur. Charlie Montineri, Lisa Bettini, Alex Coti et Dominique Fumaroli, aux côtés des talents venus du continent.



Le Jeudi 24 juillet le public a assisté au spectacle de, David Sun, Fabien Guyno, Quentin Friburger, Soso La Barbe, Sandra Miso, Dominique Fumaroli, Alex Coti, et Charlie Montineri. Vendredi 25 juillet, c’est au tour de de David Sun, Fabien Guyno, Quentin Friburger, Soso La Barbe, Greg Petras, Marine Ella, Lisa Bettini, Charlie Montineri de se succéder sur la scène du Clos Landry.

Et pour conclure, Samedi 26 juillet, David Sun, Tibo Rugi / Babarudy, Greg Petras, Marine Ella, Robin Gomez, Charlie Montineri. « On mixe toujours des artistes en début de carrière, d’autres en pleine ascension et des figures plus établies. Cette année, on a vraiment monté en gamme, avec des noms issus du Jamel Comedy Club ou repérés sur les grandes scènes nationales, comme Baba Rudy, Tibo Rugi, David Sun ou Robin Gomez », souligne Dumè Beretti.



Le public est invité à arriver dès 19h, pour profiter d’un village d’accueil animé. Foodtrucks, migliaccioli, veau à la broche, bar à vin, bières Gloria… Le spectacle commence à 21h30, en deux temps. Deux fois 50 min de spectacles avec un entracte au milieu. La soirée se prolonge avec un DJ set jusqu’à 2h du matin. Chaque soir, l’ambiance se renouvelle avec des DJs différents. « On a vraiment travaillé l’accueil cette année. Le village est plus grand, on a étoffé la restauration, les bars. On veut que les gens passent une vraie soirée, pas juste un spectacle. L’an dernier, on avait rassemblé entre 300 et 400 personnes au total. Cette année, on espère au moins doubler l’affluence. On a 250 places disponibles par soir. C’est un festival entièrement autofinancé, donc on compte vraiment sur la participation du public pour faire vivre ce projet localement. C’est aussi pour ça qu’on garde des prix accessibles et une billetterie ouverte sur place », confie Dumè.