CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Sorru in Musica Natale 2025 : Deux concerts du Quatuor en fête à Ajaccio et Bastia 17/12/2025 Le plan de transformation d'Air Corsica atteint sa vitesse de croisière 17/12/2025 Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia 16/12/2025

Sorru in Musica Natale 2025 : Deux concerts du Quatuor en fête à Ajaccio et Bastia


Alba Marcelli le Mercredi 17 Décembre 2025 à 10:04

L'association Sorru in Musica organise en cette fin d'année le Festival Natale 2025. Pour célébrer Noël en musique, le Quatuor en fête sera en représentation dans les cathédrales d'Ajaccio et de Bastia les 18 et 19 décembre



Photos : Sorru in Musica.
Photos : Sorru in Musica.
Dans le prolongement de son festival d'été, l'association Sorru in Musica organise le Festival Natale, avec deux concerts du Quatuor en fête organisés à Ajaccio et à Bastia. L'association, reconnue d'intérêt général, souhaite pouvoir proposer des moments musicaux comme celui-ci tout au long de l'année. "Nous essayons d'adapter notre musique au saison" indique Caroline, membre de l'association. 

Le Quatuor en fête, composé du grand violoniste international Bertrand Cervera (Orchestre national de France et enseignant de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) et de musiciens du festival donnera deux concerts dans l'esprit de Noël avec les plus belles pages d'adagios et Ave Maria. 

Le premier se déroulera dans la cathédrale d'Ajaccio avec le soutien de l'office intercommunal du Pays d'Ajaccio et du festival Ritrovu le 18 décembre et le second le 19 décembre à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Ces deux dates sont des concerts de soutien à l'association, qui lui permettra d'envisager le festival de printemps et d'organiser le temps fort de l'été, la 23e édition de Sorru in Musica en 2026. L'association, très engagée dans la transmission et dans la lignée de son académie, proposera la gratuité de ces deux concerts pour les moins de  16 ans.

Sorru in Musica recherche des partenaires pour son édition 2026

Sorru in Musica Natale 2025 : Deux concerts du Quatuor en fête à Ajaccio et Bastia
"Les financements publics étant en berne", l'association cherche des partenaires, des mécènes pour la 23e édition de Sorru in Musica. Un appel partagé sur ses réseaux sociaux : "Cela fait plusieurs années que nous tentons de faire face aux subventions publiques qui se tarissent. En 2025, les concerts - gratuits depuis la création du festival - sont devenus payants. Nous y avons cru et vous avez été au rendez-vous (...) Cependant, pour 2026, les choix budgétaires, les arbitrages politiques et les contingences administratives ne s’améliorent pas et nous empêchent de nous projeter. Afin de pouvoir réaliser la 23ème édition, et en faire un événement à la hauteur de nos exigences et de vos attentes, nous cherchons des partenaires."

Depuis vingt ans, l'association perpétue une tradition musicale d'excellence avec, lors du festival d'été, une académie qui accompagne des passionnées de musique, forme les talents de demain. Les musiciens de l'événement, pendant toute la durée du festival, enseignent et transmettent la passion de leur art aux enfants, adolescents et adultes. Ziyi, jeune violoncelliste et finaliste de l'émission "Prodiges" vient se perfectionner chaque été au festival.  Chaque soir, l'académie monte sur scène en plus des concerts proposés par les musiciens du festival, pour honorer la diversité du répertoire classique. 

 

Le programme du Festivale Natale à Ajaccio et Bastia





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos