Sorru in Musica Natale 2025 : Deux concerts du Quatuor en fête à Ajaccio et Bastia

"Les financements publics étant en berne", l'association cherche des partenaires, des mécènes pour la 23e édition de Sorru in Musica. Un appel partagé sur ses réseaux sociaux : "Cela fait plusieurs années que nous tentons de faire face aux subventions publiques qui se tarissent. En 2025, les concerts - gratuits depuis la création du festival - sont devenus payants. Nous y avons cru et vous avez été au rendez-vous (...) Cependant, pour 2026, les choix budgétaires, les arbitrages politiques et les contingences administratives ne s’améliorent pas et nous empêchent de nous projeter. Afin de pouvoir réaliser la 23ème édition, et en faire un événement à la hauteur de nos exigences et de vos attentes, nous cherchons des partenaires."



Depuis vingt ans, l'association perpétue une tradition musicale d'excellence avec, lors du festival d'été, une académie qui accompagne des passionnées de musique, forme les talents de demain. Les musiciens de l'événement, pendant toute la durée du festival, enseignent et transmettent la passion de leur art aux enfants, adolescents et adultes. Ziyi, jeune violoncelliste et finaliste de l'émission "Prodiges" vient se perfectionner chaque été au festival. Chaque soir, l'académie monte sur scène en plus des concerts proposés par les musiciens du festival, pour honorer la diversité du répertoire classique.



