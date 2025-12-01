Des Corses à Capraia pour la Fête du Calamar

C’est une première. À l’occasion de la Fête du Calamar, l’un des plus grands événements populaires de l’île toscane de Capraia, une délégation venue de Corse s’apprête à participer aux festivités de la Sagra del Totano.

Du 31 octobre au 2 novembre, musiciens et jeunes venus du Cap Corse feront le déplacement sur cette petite île de 19 km², située à seulement 31 km des côtes corses. « L'association bastiaise Sette Scale a été sollicitée par l’association Pro Loco, qui organise la Sagra del Totano tous les ans, afin d'animer musicalement les festivités », explique Philippe Salort, coordinateur du projet. Pendant trois jours, le groupe Caramusa proposera « des chants traditionnels corses liés à la mer » aux milliers de personnes réunies pour ce grand concours de pêche.





Cet événement est aussi l’occasion pour les jeunes de l’association Santa Croce Punta di Capicorsu, âgés de 20 à 25 ans, de rencontrer l’un des organisateurs de la Sagra del Totano, lui-même spécialisé dans le milieu agricole de l’île de Capraia. « Il a 25 ans et il connaît tout le milieu agricole de Capraia. Il faut savoir que sur l’île, le gouvernement italien a installé des jeunes agriculteurs : on a un berger qui fait du fromage de chèvre, un maraîcher qui fait des câpres, il y a aussi un vigneron, un apiculteur. Ils ont été installés dans les anciennes prisons de Capraia, et qui bénéficient de terrains et des bâtiments de l'ancien pénitencier. Les jeunes vont venir les rencontrer et échanger, ça va être aussi un partage musical avec eux. »





Raviver les liens entre les deux îles





Au-delà du simple événement festif, la venue de la délégation corse sur l’île de Capraia est aussi l’occasion de rapprocher deux territoires, très proches géographiquement et avec une partie de leur histoire commune. Liée administrativement à la Corse, elle a été occupée brièvement par les troupes de Pascal Paoli en 1767. « Il y a, entre les deux îles, une culture, une histoire commune, avec ces phases, ces moments dans l'Histoire où Corse et Capraia ont été réunies. Et la langue de Capraia est aussi très proche du corse. Musicalement, il y a également des répertoires musicaux communs. Que ce soit sur un plan culturel, linguistique ou historique, il y a toujours eu des ponts, en fait. »





Lors de leur séjour, les Corses auront aussi l’occasion de rencontrer le sous-préfet de la région de Toscane, auquel ils vont remettre symboliquement « un cadeau avec des produits d'ici pour acter cet échange culturel entre les deux îles ». Car pour la délégation, cette expérience est « importante à plusieurs titres ». « Cet événement va permettre de se remémorer tous les éléments historiques, culturels et linguistiques communs », détaille Philippe Salort. « C’est aussi pour créer de nouvelles habitudes collectives. C'est une fête qui se passe à 30 kilomètres de chez nous, on est fiers d'y participer et d'étendre un peu notre espace géographique et d'aller à la rencontre de nos voisins. Et on espère susciter l'envie de partir là-bas, de faire la fête et partager ces moments avec les habitants de l'île. »



De quoi permettre de garder des contacts avec nos voisins italiens en vue de nouvelles opportunités ? « Je pense qu'on va être conviés, l'été prochain, à un autre festival de musique qui se tient sur l'île. Nous, ce qui semblait aussi intéressant, c'était cet exemple italien, toscan, avec l'installation de jeunes agriculteurs qui sont fortement soutenus par le gouvernement. Ça nous semblait un modèle de développement intéressant à observer. Et je pense que l'idée, c'est effectivement que tout cela porte ses fruits et qu'à moyen ou long terme, on puisse s'inspirer mutuellement de nos réussites et de nos échecs aussi. »

