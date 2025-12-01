« Vivre avec l’Intelligence artificielle », thème de la prochaine « Parolle vive »

Trois parties dans ce « Parolle vive » automnal : Film, conférences et one-man-show. Coup d’envoi le mardi 18 novembre à 18 heures, au cinéma Le Studio à Bastia. En partenariat avec Ciné-Club in Bastia, y sera projeté « Her » de Spike Jonze. «

» indique Martine Pietri du Ciné-Club, «

». Le débat qui suivra se fera en présence de Luc Julia, ingénieur franco-américain, cocréateur de l’appli d’Apple Siri, expert de l’IA. «

» précise Raoul Locatelli. Pour preuve, ses deux livres écrits sur l’IA : « L’IA n’existe pas » (2019) et « L’IA n’existe toujours pas » (2025).

Mercredi 19 novembre, on entrera dans un cycle de conférences passionnantes dans l’amphithéâtre du lycée Giocante-de-Casabianca. La première, à 18heures, aura pour thème : « L’Intelligence artificielle : Mythes et réalités ». Elle sera donnée par Luc Julia. Il retracera l’histoire de l’IA, démystifiera les phantasmes autour de celle-ci et proposera une lecture critique, historique et pragmatique de l’évolution de l’IA.

Jeudi 20 novembre, à la même heure et au même endroit, sera consacré à « L’IA et la création artistique ». Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, proposera une réflexion sur la manière dont l’art contemporain s’est emparé de l’IA, à la fois pour en faire un instrument créatif exceptionnel et pour en interroger les usages et les enjeux sociétaux. Comment se servir de l’IA, comment distinguer le vrai du faux, comment l’IA pourrait-elle faire disparaitre des métiers de l’audiovisuel comme le doublage par exemple.

Ce cycle de conférence à Giocante se terminera le vendredi 21 novembre, avec comme intervenantes Anne Alombert, maitresse de conférences en philosophie à l’Université Paris 8 et membre du Comité Scientifique et de Prospective de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Avec « Comment l’IA transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés », elle questionnera sur les technologies numériques pouvant affecter nos capacités psychiques et nos relations collectives et quels sont les enjeux éthiques qu’elles suscitent.

Le public pourra retrouver Anne Alombert, le lendemain samedi 22, à la salle polyvalente de Piazza, commune de Luri. Elle lui proposera d’échanger sur le sujet : « Mieux comprendre l’IA »

Cette édition 2025 de « Parolle Vive » se clôturera à 18 h 30, dans cette même salle polyvalente avec un One-man show d’Albert Meslay. «

C’est un film prémonitoire, puisque datant de 2014, qui décrit la solitude humainel’histoire d’un homme obsédé par son robot capable d’écouter, de comprendre et même d’éprouver des émotions, devenant ainsi son confidentLuc Julia est un personnage atypique, haut en couleur, un peu provocateur, un homme au franc-parlerCe sera une création unique et sur-mesure de l’artiste, un comédien surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent avec un humour propre à réveiller les neurones les plus fatigués