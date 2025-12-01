« Vivre avec l’Intelligence artificielle », thème de la prochaine « Parolle vive »

« Cette édition sera dédiée à Virginie Cervoni-Locatelli tragiquement disparu voilà quelques semaines et qui a été présidente de l’association de 2007 à 2024 », déclare en préambule et de l’émotion dans la voix, Raoul Locatelli, nouveau président de l’association. Et pour contenir cette émotion, cette douleur encore vive, Raoul Locatelli d’enchainer rapidement avec la présentation de cette édition 2025 de Parolle vive prévue du 18 au 22 novembre prochain à Bastia et Luri.
« Depuis 2024 nous avons adopté un nouveau format avec une seule manifestation par an, mais étalée sur plusieurs jours. Le thème sera d’actualité avec l’IA. On n’en est plus à se demander si on est pour ou contre, mais quels sont les atouts ou les dangers de cet IA, comment vivre avec ou comment l’encadrer ». Représentant la mairie de Bastia à cette présentation, Ivana Polisini, adjointe au maire, déléguée à la politique éducative, à la jeunesse et à la petite enfance, se réjouit de ce thème : « L’IA est au cœur de nos préoccupations notamment quelle est sa place, les problématiques qu’elle déclenche entre connaissances et actions, et comment éviter ses pièges ».
« Depuis 2024 nous avons adopté un nouveau format avec une seule manifestation par an, mais étalée sur plusieurs jours. Le thème sera d’actualité avec l’IA. On n’en est plus à se demander si on est pour ou contre, mais quels sont les atouts ou les dangers de cet IA, comment vivre avec ou comment l’encadrer ». Représentant la mairie de Bastia à cette présentation, Ivana Polisini, adjointe au maire, déléguée à la politique éducative, à la jeunesse et à la petite enfance, se réjouit de ce thème : « L’IA est au cœur de nos préoccupations notamment quelle est sa place, les problématiques qu’elle déclenche entre connaissances et actions, et comment éviter ses pièges ».
L'édition 2025 de "Parolla Viva" consacrée à l'IA a été présentée ce jeudi à l'hôtel Best Western de Bastia.
Film, conférences, débats, spectacle
Trois parties dans ce « Parolle vive » automnal : Film, conférences et one-man-show. Coup d’envoi le mardi 18 novembre à 18 heures, au cinéma Le Studio à Bastia. En partenariat avec Ciné-Club in Bastia, y sera projeté « Her » de Spike Jonze. « C’est un film prémonitoire, puisque datant de 2014, qui décrit la solitude humaine » indique Martine Pietri du Ciné-Club, « l’histoire d’un homme obsédé par son robot capable d’écouter, de comprendre et même d’éprouver des émotions, devenant ainsi son confident ». Le débat qui suivra se fera en présence de Luc Julia, ingénieur franco-américain, cocréateur de l’appli d’Apple Siri, expert de l’IA. « Luc Julia est un personnage atypique, haut en couleur, un peu provocateur, un homme au franc-parler » précise Raoul Locatelli. Pour preuve, ses deux livres écrits sur l’IA : « L’IA n’existe pas » (2019) et « L’IA n’existe toujours pas » (2025).
Mercredi 19 novembre, on entrera dans un cycle de conférences passionnantes dans l’amphithéâtre du lycée Giocante-de-Casabianca. La première, à 18heures, aura pour thème : « L’Intelligence artificielle : Mythes et réalités ». Elle sera donnée par Luc Julia. Il retracera l’histoire de l’IA, démystifiera les phantasmes autour de celle-ci et proposera une lecture critique, historique et pragmatique de l’évolution de l’IA.
Jeudi 20 novembre, à la même heure et au même endroit, sera consacré à « L’IA et la création artistique ». Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, proposera une réflexion sur la manière dont l’art contemporain s’est emparé de l’IA, à la fois pour en faire un instrument créatif exceptionnel et pour en interroger les usages et les enjeux sociétaux. Comment se servir de l’IA, comment distinguer le vrai du faux, comment l’IA pourrait-elle faire disparaitre des métiers de l’audiovisuel comme le doublage par exemple.
Ce cycle de conférence à Giocante se terminera le vendredi 21 novembre, avec comme intervenantes Anne Alombert, maitresse de conférences en philosophie à l’Université Paris 8 et membre du Comité Scientifique et de Prospective de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Avec « Comment l’IA transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés », elle questionnera sur les technologies numériques pouvant affecter nos capacités psychiques et nos relations collectives et quels sont les enjeux éthiques qu’elles suscitent.
Le public pourra retrouver Anne Alombert, le lendemain samedi 22, à la salle polyvalente de Piazza, commune de Luri. Elle lui proposera d’échanger sur le sujet : « Mieux comprendre l’IA »
Cette édition 2025 de « Parolle Vive » se clôturera à 18 h 30, dans cette même salle polyvalente avec un One-man show d’Albert Meslay. « Ce sera une création unique et sur-mesure de l’artiste, un comédien surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent avec un humour propre à réveiller les neurones les plus fatigués » conclut Raoul Locatelli.
Trois parties dans ce « Parolle vive » automnal : Film, conférences et one-man-show. Coup d’envoi le mardi 18 novembre à 18 heures, au cinéma Le Studio à Bastia. En partenariat avec Ciné-Club in Bastia, y sera projeté « Her » de Spike Jonze. « C’est un film prémonitoire, puisque datant de 2014, qui décrit la solitude humaine » indique Martine Pietri du Ciné-Club, « l’histoire d’un homme obsédé par son robot capable d’écouter, de comprendre et même d’éprouver des émotions, devenant ainsi son confident ». Le débat qui suivra se fera en présence de Luc Julia, ingénieur franco-américain, cocréateur de l’appli d’Apple Siri, expert de l’IA. « Luc Julia est un personnage atypique, haut en couleur, un peu provocateur, un homme au franc-parler » précise Raoul Locatelli. Pour preuve, ses deux livres écrits sur l’IA : « L’IA n’existe pas » (2019) et « L’IA n’existe toujours pas » (2025).
Mercredi 19 novembre, on entrera dans un cycle de conférences passionnantes dans l’amphithéâtre du lycée Giocante-de-Casabianca. La première, à 18heures, aura pour thème : « L’Intelligence artificielle : Mythes et réalités ». Elle sera donnée par Luc Julia. Il retracera l’histoire de l’IA, démystifiera les phantasmes autour de celle-ci et proposera une lecture critique, historique et pragmatique de l’évolution de l’IA.
Jeudi 20 novembre, à la même heure et au même endroit, sera consacré à « L’IA et la création artistique ». Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, proposera une réflexion sur la manière dont l’art contemporain s’est emparé de l’IA, à la fois pour en faire un instrument créatif exceptionnel et pour en interroger les usages et les enjeux sociétaux. Comment se servir de l’IA, comment distinguer le vrai du faux, comment l’IA pourrait-elle faire disparaitre des métiers de l’audiovisuel comme le doublage par exemple.
Ce cycle de conférence à Giocante se terminera le vendredi 21 novembre, avec comme intervenantes Anne Alombert, maitresse de conférences en philosophie à l’Université Paris 8 et membre du Comité Scientifique et de Prospective de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Avec « Comment l’IA transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés », elle questionnera sur les technologies numériques pouvant affecter nos capacités psychiques et nos relations collectives et quels sont les enjeux éthiques qu’elles suscitent.
Le public pourra retrouver Anne Alombert, le lendemain samedi 22, à la salle polyvalente de Piazza, commune de Luri. Elle lui proposera d’échanger sur le sujet : « Mieux comprendre l’IA »
Cette édition 2025 de « Parolle Vive » se clôturera à 18 h 30, dans cette même salle polyvalente avec un One-man show d’Albert Meslay. « Ce sera une création unique et sur-mesure de l’artiste, un comédien surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent avec un humour propre à réveiller les neurones les plus fatigués » conclut Raoul Locatelli.
-
Golf - Une belle réussite pour la compétition solidaire de la BA 126
-
Octobre Rose à Furiani : Une journée de sensibilisation bien réussie !
-
Canavaggia : plusieurs dizaines d’hectares sont menacés par un feu virulent
-
Trail - Gautier Airiau victorieux à Bonifacio
-
A màghjina - À Roccapina, ùn ci hè micca solu u Leone !