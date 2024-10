A Bastia, Parolle Vive rend hommage à Franz Kafka, cent ans après sa mort

Du 8 au 11 octobre, l'association « Parolle Vive » propose une édition spéciale pour commémorer le centenaire de la mort de Franz Kafka, écrivain emblématique né à Prague en 1883 et décédé à Kierling en 1924. Raoul Locatelli, le directeur artistique de l'événement, souligne : « Notre manifestation va s’articuler en trois chapitres : Kafka au cinéma, Kafka en paroles et Kafka dans le texte. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour en faire un véritable événement, puisque nous sommes les seuls en Corse à célébrer le centenaire de la disparition de ce géant de la littérature mondiale. »



Kafka au cinéma

La première partie de l'événement, « Kafka au cinéma », se déroulera en partenariat avec le « Ciné-Club in Bastia ». Le mardi 8 octobre à 19h00, le Studio Cinéma projettera « Kafka », un film réalisé par Steven Soderbergh en 1992. Locatelli décrit cette œuvre comme « dotée de décors et d’images d’une beauté envoûtante, avec une interprétation de Jeremy Irons qui retranscrit l'intensité douloureuse du personnage de Kafka ». Un second film, « Le Procès » d’Orson Welles, sera diffusé le vendredi 11 octobre à 19h00, mettant en vedette Anthony Perkins, Orson Welles, Romy Schneider, Jeanne Moreau et Elsa Martinelli. Selon Locatelli, « Le Procès » est l’œuvre majeure de Kafka, racontant l’histoire d’un fonctionnaire pris dans les rouages d'une société tentaculaire et absurde.



Kafka en paroles

Le mercredi 9 octobre à 18h30, la conférence « Kafka l’Intranquille », animée par Isabelle-Rachel Casta, universitaire spécialisée en littérature noire, criminelle et fantastique, se tiendra à la Médiathèque du centre-ville. Cette conférence explorera l’ombre de Kafka, qui hante les paysages de Prague et de Berlin. L'entrée est libre.



Kafka dans le texte

Le jeudi 10 octobre à 18h30, la salle de pratiques artistiques de l’Alb’Oru accueillera le comédien Xavier Tavera pour une lecture d'extraits de « La Métamorphose », une œuvre phare de Kafka. Locatelli décrit cette nouvelle comme « l’un des récits les plus pathétiques et violents que Kafka ait écrits ». L’entrée est également libre. Ce même soir à 21h00, Robin Renucci se produira sur la scène de l’Alb’Oru avec le pianiste Nicolas Stavy dans « A Milena », une création littéraire et musicale. Ce spectacle rend hommage à la correspondance passionnée entre Kafka et Milena Jesenská, journaliste et traductrice tchécoslovaque. Locatelli souligne : « Robin Renucci fait revivre avec sensibilité et justesse cette correspondance, soutenue par le piano romantique de Nicolas Stavy. »



Billetterie

Les billets pour « Kafka au cinéma » seront disponibles sur place au Studio les 8 et 11 octobre. Pour « Kafka en paroles » et « Kafka dans le texte », les réservations peuvent se faire sur place les 9 et 10 octobre ou en ligne.