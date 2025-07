Sécurité routière en Corse-du-Sud : moins d'accidents, mais la prudence reste de mise

Les routes de Corse-du-Sud ont été moins meurtrières durant les six premiers mois de l’année. Selon le bilan semestriel publié par la préfecture, sur les six premiers mois de l’année, 99 accidents corporels ont été recensés en Corse-du-Sud, contre 137 à la même période en 2024, soit une baisse de 28,3 %. Le nombre de blessés diminue également fortement, passant de 168 à 120 victimes (-28,5 %). La mortalité routière, elle aussi, recule : 6 personnes ont perdu la vie depuis janvier, contre 11 un an plus tôt, soit une baisse de 45,5 %. Ce recul, salué par les services de l’État, s’inscrit dans une tendance durable, mais appelle néanmoins à la prudence. « Il faut rester mobilisés. La route reste dangereuse si les comportements ne changent pas », souligne la préfecture.

Les données de l’Observatoire de la sécurité routière montrent que les deux tiers des accidents se sont produits en agglomération, principalement dans la région ajaccienne. En revanche, les accidents mortels surviennent essentiellement hors agglomération : quatre des six décès recensés ont eu lieu sur des routes secondaires. Dans près de 77 % des cas, les accidents impliquent des résidents corses. La saison printanière reste la plus critique, avec 63 accidents recensés entre avril et juin, soit près des deux tiers du total. Autre enseignement du bilan reccemment publié : 76,8 % des accidents impliquent des résidents corses. Un chiffre stable qui selon les services de l'Etat "illustre l’importance de la prévention locale, notamment en direction des conducteurs de véhicules de tourisme, catégorie la plus exposée."



Une hausse des délits malgré la baisse des accidents

Autre fait marquant de ce premier semestre : pour la première fois depuis plusieurs années, aucun conducteur de deux-roues n’a perdu la vie sur les routes de Corse-du-Sud. Pourtant, les motards restent parmi les plus exposés, représentant 35 % des blessés. Ce résultat est largement attribué à la présence renforcée des forces de sécurité sur le terrain, à la fois pour sensibiliser les conducteurs et pour sanctionner les comportements à risque.



Cette baisse de l’accidentologie s’accompagne d’une augmentation de la délinquance routière constatée par les forces de l’ordre. Depuis janvier, 391 délits liés à l’alcool ou aux stupéfiants ont été relevés, soit une hausse de 20 % par rapport à l’an passé. Le nombre de suspensions de permis atteint 319, en hausse de 26 %, tandis que 172 conduites sans permis ont été recensées, soit 17 % de plus que sur la même période en 2024. Ces données confirment la nécessité de maintenir une forte pression en matière de contrôle routier.



Alcool, vitesse, inattention : les principales causes

Les victimes d’accidents mortels sont, dans un tiers des cas, des hommes âgés de 35 à 44 ans, résidant en Corse-du-Sud, circulant hors agglomération au volant d’un véhicule de tourisme, et souvent sous l’emprise de l’alcool. Les conducteurs de 25 à 44 ans sont mis en cause dans la majorité des accidents, suivis par ceux de la tranche 55-64 ans. Les blessés sont le plus souvent des motards de grosse cylindrée ou des passagers de véhicules de tourisme. Si les véhicules de tourisme représentent la grande majorité des cas (67 %), les cyclomoteurs et les engins de déplacement personnel sont également concernés, avec un décès dans chaque catégorie. Les motos légères et les véhicules utilitaires restent marginalement impliqués et n’ont pas généré de décès sur cette période.



La moitié des accidents recensés sont liés à des causes diverses telles que le refus de priorité, les dépassements dangereux, la fatigue ou les éblouissements. La vitesse est en cause dans 20 % des cas, l’alcool dans 13 %, tout comme l’inattention, souvent liée à l’usage du téléphone. Les stupéfiants sont impliqués dans 4 % des accidents. En ce qui concerne les seuls accidents mortels, l’alcool est la première cause identifiée (33,3 %), devant la fatigue et les dépassements dangereux, chacun responsables d’un décès sur six.



Face à ces chiffres, la préfecture de Corse-du-Sud appelle une nouvelle fois à la vigilance et à la responsabilité de tous. Le recul des indicateurs ne doit pas masquer les risques encore présents, notamment à l’approche des grands départs de l’été. « Le respect des règles, ce n’est pas une option. C’est une question de vie ou de mort », rappelle le communiqué des services de l’État.