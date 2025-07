L’amicale Corse de Belgique en visite de courtoisie en Sardaigne

L’Amicale Corse de Belgique a récemment effectué une visite de courtoisie en Sardaigne, témoignant une nouvelle fois des liens d’amitié et de proximité entre les deux îles. Une délégation emmenée par son président a été accueillie par les représentants locaux, dans un esprit de fraternité insulaire et de dialogue culturel.Des échanges ont eu lieu autour de la langue, des traditions et de l’histoire partagée entre Corse et Sardaigne. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de l’amicale de renforcer les liens entre les communautés corses de l’étranger et les territoires méditerranéens voisins.