Le théâtre fait son festival dans le Nebbiu du 28 juillet au 3 août

Depuis 2015, la Mostra Teatrale di Pieve s’est imposée comme un rendez-vous singulier dans le paysage culturel corse. Itinérant, exigeant et profondément ancré dans le territoire, le festival célébrera cette année sa 10e édition dans les villages de Santu Petru di Tenda, Rapale, Oletta, U Poghju d’Oletta, San Gavinu di Tenda et Pieve. Portée par la direction artistique de Fiora Giappiconi, la Mostra s’est progressivement transformée en laboratoire d’écriture théâtrale contemporaine. « Le concept consiste à mettre en regard un texte de territoire inédit avec une œuvre du répertoire mondial, créant un dialogue entre local et universel, tradition et modernité », résume-t-elle. Chaque année, un auteur ou une autrice est accueilli·e en résidence dans le Nebbiu pour écrire une pièce inspirée du lieu. Le texte est ensuite mis en scène l’année suivante, nourri d’une réflexion sur l’île, ses habitants et ses enjeux.



Après Joséphine Chaffin, Charlotte de Casanova, Adrien Cornaggia ou encore Anouk Langaney, c’est Laure Salama qui signe la résidence 2025. Originaire de Balagne, cette autrice formée au Cours Florent et installée à Monticello avec sa compagnie « Les Désespérantes Idiotes », livrera un nouveau texte dans le cadre du festival 2026.



Cette année, la thématique choisie est celle de l’amitié, explorée à travers deux pièces complémentaires. La création de territoire, E furmicule, signée Azilys Tanneau, mise en scène par Nathanaël Maïni, convoque musique, bilinguisme et mémoire collective autour de trois chanteuses corses réunies par une tournée. Elle sera jouée les 1er, 2 et 3 août. En contrepoint, une lecture-spectacle du Misanthrope de Molière, mise en espace par Fiora Giappiconi, interrogera les tensions entre individualisme et fraternité.



En ouverture, le lundi 28 juillet à Santu Petru di Tenda, les spectateurs retrouveront deux comédies d’Anton Tchekhov (La demande en mariage et L’Ours), portées par la Cie Théâtre Oblique, fidèle du festival. Suivront Andromaque de Racine (le 29 juillet à Rapale), La Peau des autres de Lauriane Goyet (le 30 juillet à Oletta), et plusieurs ateliers à destination des adultes et des enfants. Ces derniers auront l’occasion de restituer leur travail lors de deux représentations publiques le 3 août à Oletta et Pieve.



Avec cette programmation dense et ouverte, la Mostra Teatrale di Pieve confirme sa place à part dans le paysage théâtral insulaire, en faisant du Nebbiu non pas un décor, mais un personnage à part entière. « Chaque création, chaque texte écrit sur place, contribue à bâtir une mémoire vivante du territoire », souligne Fiora Giappiconi. Un théâtre de proximité, à la fois enraciné et tourné vers l’universel.