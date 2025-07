1er prix : 400 €

2e prix : 200 €

3e et 4e prix : 100 € chacun, avec des coupes à la clé.

Pour toute information, les participants peuvent contacter Daniel Molli au 06.30.02.35.47.

La tradition villageoise sera à l’honneur à Urtaca le samedi 2 août. Dans le cadre de « Paese in festa », une journée festive est organisée par l’Association pour la Sauvegarde de Saint-Nicolas, mêlant sport, musique et gastronomie locale.Dès 16 heures, les boulistes sont attendus pour un concours de boules en doublette, baptisé « Souvenir Mathieu Molli ». L’inscription est fixée à 20 euros par équipe. Les quatre meilleures doublettes seront récompensées :La fête se poursuivra à partir de 22h avec un bal populaire animé par DJ Éric, ouvert à tous et gratuit. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés tout au long de la soirée