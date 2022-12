Un hommage à Boby Lapointe pour un Noël plein d’humour à Bastia et Ajaccio

Robert Lapointe, dit Boby, est né à Pézenas en 1922 et nous a quitté en 1972. Mathématicien (il se destinait aux grandes écoles), inventeur (l’embrayage automatique dans les années 60), créateur, poète, comédien, il a traversé la vie à cent à l'heure guidé avant tout par ses sentiments et sa fantaisie. Imprégné d'humour, d'espièglerie, de dérision et d'irrévérence, Boby s'amusait aussi bien dans ses chansons que dans sa propre vie. En tant qu’auteur-compositeur-interprète il a écrit une cinquantaine de chansons et faute de trouver des interprètes les a lui-même chantées. En 1976, Jo Dassin le remet au gout du jour en rééditant l’intégrale de ses chansons. Invité des Musicales de Bastia, il a souvent égayé la scène insulaire.



« Cette sorte d’OVNI dans le monde de la chanson est sans doute le seul artiste à avoir connu la gloire à titre posthume, gloire qui continue aujourd’hui » explique Raoul Locatelli le directeur artistique de l’association. « En cette année encore compliquée ce sera notre seul rendez-vous. En cette année-hommage, l'espace francophone n'a cessé de célébrer le chanteur de Pézenas et on ne pouvait pas faire l’impasse en Corse et cette unique édition nous la dédions à notre ami Jean-Darius Luciani, dit Yenda, qui nous a quitté récemment »

Ce Parolle Vive spécial Boby Lapointe se déclinera en trois temps.





Samedi 10 décembre à 10h30 à la médiathèque centrale (Entrée libre) : « Boby Lapointe pour petites et grande’zoreilles ». Une conférence en musique donnée Virginie Cervoni, présidente d’Une minute de soleil en plus. « Boby Lapointe ne s’adressait pas aux enfants et pourtant il n’a jamais cessé d’avoir du succès auprès d’eux » souligne-t’ elle. « Il faut dire que le chanteur de Pézenas avait lui-même gardé une âme d’enfant et la truculence de ses mots ne manquait pas de réjouir les petits comme les grands. La preuve en est qu’aujourd’hui certaines de ses chansons sont apprises dans les écoles : Bobo Léon, L’hélicon, Eh, Toto, La maman des poissons bien sûr… Empruntant des textes de Sam Olivier plus malicieux les uns que les autres dans sa BD Chansons de Boby Lapointe, nous allons faire revivre, l’espace d’une heure environ, quelques moments de la vie de l’artiste et du personnage ». Un moment de gaité à partager en famille sans aucune modération





Mercredi 14 décembre à 18h à l’Alb’Oru (Salle pratique – entrée libre)

« Boby Lapointe, de Ta Katie au Bibi : le poète mathématicien »

Une Conférence rencontre avec François Fabre, Musicien, auteur, chanteur, comédien.

A partir d’anecdotes, d’extraits sonores, de documents divers et même de chansons live à l’accordéon (dont Pararara, inédite), cette conférence invite à une balade le long de la vie de l’allitérophile des mots, de Pézenas à Pézenas, en passant par Montpellier, l’Allemagne, la Lorraine, la Ciotat, Paris, les cabarets et tournées à travers la France, et puis la plage et la mer.





Jeudi 15 décembre à 20h30 à Bastia (Alb'Oru) et samedi 17 décembre à Ajaccio (Aghja)* : « Le monde fou, fou, fou de Boby Lapointe »

Un spectacle, en récit et en chansons, en plusieurs tableaux, à déguster si vous aimez les jeux de mots, l'humour décalé, les phrases à double sens, les espiègleries, la douce folie… «Les chansons de Boby restent la meilleure thérapie pour lutter contre la morosité » affirme Raoul Locatelli qui sera sur scène, bien entouré des I Pézenas’Fratelli.





* Prix normal : 15€

Tarif - 25 ans, + 65 ans, C.E., groupes, chômeurs, RSA… : 10 €