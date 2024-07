FESTIV’ALERIA ANTICA 2024 : Deuxième représentation de la pièce Orphèe et Eurydice

Le samedi 27 juillet à 21h30, le site antique d’Aleria accueillera la deuxième représentation de la nouvelle création théâtrale d’Orlando Forioso : "Orphée et Eurydice - La douceur des larmes du chaos". Cette tragédie contemporaine, basée sur le mythe antique, a été écrite par Orlando Forioso en collaboration avec Anne-Laure Cristofari.



La distribution inclut Nicolas Poli dans le rôle d’Orphée et Annabella Coti dans celui d’Eurydice. Sampiero Medori incarne Aristée, tandis que les trois Moires sont jouées par Malù Avazeri, Roselyne De Nobili et Marie-Paule Franceschetti. Michele Onori interprète le serveur du bar. La réalisation des images vidéo est confiée à Francesco Carrieri et Tommaso Piroli, avec Vincent Grisoni à la direction technique. Pierantonio Savo Valente assiste Orlando Forioso à la mise en scène. Cette production est réalisée par la Compagnie TeatrEuropa, avec le soutien de la Collectivité de Corse.



Le mythe d’Orphée, un berger dont le chant apaise la nature et les créatures infernales, nous plonge dans une réflexion sur l'amour et la fragilité humaine. Orphée, prêt à défier la mort pour ramener Eurydice, incarne une tentative révolutionnaire et profondément théâtrale. La Corse, terre de créations vocales, se révèle être une "île orphique" idéale pour revisiter cette histoire poignante.



Le spectacle explore le mythe dans un cadre non défini, sans éléments typiques de l’antiquité, mais avec une mise en scène où les ombres, les lumières et les voix chantées ou parlées créent une atmosphère dramatique. Le moment crucial où Orphée se retourne pour regarder Eurydice est mis en lumière, soulignant la proximité et la pertinence de ce mythe avec nos propres expériences de deuil et d’amour.



La troisième représentation de cette œuvre aura lieu le dimanche 25 août 2024.