Victoria et David Beckham en vacances en Corse

Une escapade idyllique pour ce couple iconique ! Victoria et David Beckham, qui ont récemment célébré leurs 25 ans de mariage, ont choisi le Domaine De Peretti Della Rocca à Figari pour passer du bon temps et savourer un dîner au milieu des vignes.Qui sait, peut-être que les Beckham prolongeront leur séjour sur l'île de beauté et nous régaleront encore avec quelques clichés de leurs vacances ?