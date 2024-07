Pourquoi les papillons sont-ils aussi nombreux ces derniers jours à Bastia ?

Sur les réseaux sociaux, les Bastias s'interrogent depuis quelques jours sur la présence des centaines de papillons marrons en centre ville à Bastia. Ces visiteurs, dont l'apparition en pleine ville étonne les habitants, ne sont autres que des papillons issus des chenilles Bombyx disparates . Avec leurs grosses antennes plumeuses et leur couleur marron, ils ont été rapidement identifiés par Marie-Cécile Andrei-Ruiz, responsable de l'observatoire-conservatoire des invertébrés de Corse à l'office de l'environnement.Après avoir proliféré sur des chênaies sur les auteurs de la ville, les chenilles de Bombyx disparates, se sont transformées en papillons. Ces insectes ravageurs, présents par millions sur l'île, se nourrissent des feuilles d'arbres et ne vivent sous leur forme ailée que quelques heures, juste le temps de se reproduire. Les papillons émergent habituellement de fin juin à mi-août, et leur durée de vie ne dépasse pas quelques jours. Les femelles, de couleur blanc crème, restent sur le tronc des arbres, tandis que les mâles volent à leur recherche pour l'accouplement, qui commence quelques heures après l'émergence. Chaque femelle peut pondre entre 100 et 800 œufs, perpétuant ainsi le cycle de vie de cette espèce invasive.

Mais pourquoi ces papillons se retrouvent-ils soudainement dans les rues de Bastia ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène inhabituel. « Avec la météo que nous connaissons ces dernières semaines, les papillons ont pu être entraînés par les courants d'air », précise Marie-Cécile Andrei-Ruiz. De plus, même s'ils volent également en journée, il est possible que ces insectes aient été attirés par les lumières de la ville, qui constituent de la pollution lumineuse.



Pour autant, aucune crainte n'est à avoir concernant leur présence. Et pour cause, avec sa trompe atrophiée, cette espèce de papillons n'est pas en mesure de se nourrir et ne puise son énergie que dans les ressources engrangées à « l'état larvaire ». Elle finira alors sa course à la recherche d'une femelle, au terme de quelques jours seulement. Cette vague observée devrait rapidement s'atténuer, et dépend du temps que les chenilles ont mis pour faire leur cocon. Plus leur mise en place est longue, plus l'émergence des papillons va être étalée. Aussi, « ils constituent de la nourriture pour les prédateurs », ajoute-t-elle. Ainsi, leur nombre devrait tendre vers une diminution rapide, puisque « la nature a horreur des déséquilibres ».