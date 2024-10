Régions et Peuples Solidaires (R&PS) exhorte le gouvernement à concrétiser les accords de Beauvau et à répondre aux aspirations d’autonomie



Régions et Peuples Solidaires (R&PS) appelle solennellement l'État à avancer vers l'autonomie de la Corse, en profitant de la visite officielle de Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation.



François Alfonsi, président de R&PS, souligne l’urgence de faire évoluer la situation : "Nous demandons à l'État de tourner le dos aux réflexes jacobins qui ont alimenté les tensions en Corse pendant des décennies." Il rappelle que les accords de Beauvau, signés en mars 2024, constituent un engagement formel de l'État pour une modification constitutionnelle qui ouvrirait la voie à l'autonomie insulaire.

Cette autonomie, revendiquée par les Corses depuis plus de cinquante ans, a trouvé un écho démocratique lors des dernières élections territoriales, où 68% des électeurs ont soutenu cette aspiration. En juillet 2023, une délibération a été votée par 73% des élus corses, confirmant la large adhésion à ce projet.



"Le président de la République a lui-même reconnu la nécessité de ce changement lors de son discours devant l’Assemblée de Corse en septembre 2023", rappelle François Alfonsi, soulignant le soutien institutionnel nécessaire pour donner suite aux revendications corses. Dans ce contexte, la présence de Catherine Vautrin en Corse est perçue comme une opportunité pour engager un dialogue constructif.



R&PS insiste également sur le fait que l’autonomie est un statut reconnu pour les territoires insulaires en Europe, où des modèles de décentralisation ont permis d’apaiser les tensions locales. "Il est temps que la Corse bénéficie de ces mêmes droits", déclares président.

En élargissant la réflexion, R&PS évoque la nécessité d'une prise en compte des spécificités géographiques, culturelles et historiques de l'ensemble des territoires de la République. "Des réformes territoriales adaptées apporteront une plus-value démocratique bénéfique pour tout le pays", conclut Francois Alfonsi, appelant l'État à prendre en compte les réalités insulaires et à agir pour un avenir apaisé en Corse.