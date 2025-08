Depuis le 13 juillet, le festival Estiv’Aleria Antica 2025 déploie sa programmation estivale sur le site antique d’Aleria. Après une édition scolaire couronnée de succès, le public a répondu présent à l’ouverture grand public, marquée par « Ulysse, Pénélope et Compagnie », une comédie loufoque de TeatrEuropa signée Orlando Forioso, jouée devant une assistance conquise.



Le 26 juillet, le théâtre italien était à l’honneur avec « Odisseo Superstar », revisite de l’Odyssée par la troupe sicilienne V.A.N. Verso Altre Narrazione. Cette commedia dell’arte chantée et jouée, portée par cinq comédiens de Syracuse, a transcendé la langue pour offrir un moment d’intense partage.



Le festival accorde aussi une place importante aux arts visuels. Deux expositions sont actuellement visibles au musée d’Aleria : « Mitici sguardi – Regard sur les mythes » du peintre napolitain Alfredo Troisi et « Le corps des dieux », une série de clichés signés par le photographe toscan Camillo Massa. Le 5 juillet, Alfredo Troisi a également réalisé une performance picturale en direct accompagnée par le groupe Isulander : le tableau né de cette rencontre reste exposé sur le site.



La programmation du mois d’août s’annonce tout aussi dense. Le 9 août à 21h30, le site antique accueillera la création « Amour et Psyché – La beauté est une malédiction », avec Marie-Paule Franceschetti, Misandra Fondacci, Sampieru Medori, Chiara Di Girolamo et Michele Onori. Le texte, écrit par Orlando Forioso avec Anne-Laure Cristofari, mêle mythe et contemporanéité dans une mise en scène enrichie de créations musicales, vidéos et photographiques.



Les 22 et 23 août, place à la mémoire collective avec « Aleria 75 AC : i rumani fora ! », une création de TeatrEuropa en commémoration des 50 ans des événements d’Aleria. Le spectacle promet une lecture décalée mais fidèle de l’histoire, entre humour et transmission.



En septembre, le 6, le spectacle Amour et Psyché sera repris, avant un temps fort à l’occasion des Journées du patrimoine les 19, 20 et 21 septembre. Le Campus théâtral investira alors tous les espaces d’Aleria Antica avec des ateliers, concerts et spectacles.



📞 Entrée libre – Informations et réservations au 06 19 15 50 59.