Borgo : Un motard contrôlé à 207 km/h sur la RT 11

Commentaire des gendarmes : « Tonnerre mécanique ? On s’en approche, mais sans les effets spéciaux. »





Les autres contrevenants ont écopé d’un retrait de points et d’amendes selon la gravité de leur infraction : deux permis seront suspendus pour plus de 40 km/h au-delà de la vitesse autorisée.

Ces contrôles, menés en début de soirée sur le tronçon entre Borgo et Lucciana, visent à rappeler que la vitesse excessive augmente significativement le risque d’accident et met en danger tous les usagers de la route.

La gendarmerie reconduit régulièrement ce type d’opérations sur les axes les plus exposés afin de dissuader les comportements à risque.

Et, ils ne manquent pas !