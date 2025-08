L'association à Monacia organise ce dimanche son Trail dont ce sera la 15e édition. Le départ de l'épreuve reine, qui se dispute sur 15 kilomètres pour un dénivelé positif de 544 mètres, aura lieu dès 8 heures du matin. Dix minutes plus tard s'élancera une course nature de 9 kilomètres pour 322 mètres de D+. A 8h20, les marcheurs seront, à leur tour ,en lice pour un parcours de 8,5 kilomètres.

Dans le même temps, auront lieu des épreuves pour les plus jeunes avec à 8h05, la course minime sur une distance de 4,8 kilomètres, alors qu'à partir de 10h50 différentes courses sont prévues pour les plus jeunes de la catégorie Eveil jusqu'aux benjamins en passant les poussins.