Alta Rocca en musiques : écoute publique d’archives sonores à Levie

Le vendredi 8 août à 14h30, le musée de l’Alta Rocca à Levie accueille une écoute publique d’archives sonores, en présence de Damien Delgrossi, en partenariat avec le Musée de la Corse.



Proposée dans le cadre du programme L’Alta Rocca in cantu, cette séance permettra au public de découvrir les enquêtes ethnomusicologiques menées entre 1949 et les années 1980 en Alta Rocca, par Wolfgang Laade, Félix Quilici, Markus Römer et Bernard Pazzoni.





Entrée gratuite – Renseignements au 04 95 78 00 73.