Incendie dans l’Aude : Des pompiers de Haute-Corse envoyés en renfort

Le département de l’Aude est confronté depuis mardi 5 août à un incendie d’une violence rare, déclaré à Ribaute. Le sinistre, d’une intensité exceptionnelle selon les autorités, a déjà parcouru plus de 16 000 hectares et provoqué la mort d’une personne.



Face à cette situation, la mobilisation nationale s’intensifie. Ainsi le préfet de la Haute-Corse et le président du Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse ont décidé d’apporter leur soutien aux équipes engagées sur le terrain. Un renfort composé de dix sapeurs-pompiers du SIS 2B et de sept engins spécialisés embarquera dès ce soir à bord d’un ferry à destination du continent.