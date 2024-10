Blocage des ports et aéroports : à Bastia, un accueil d'urgence mis en place pour les voyageurs

Tous les services de l’État, en collaboration avec les forces de l’ordre, les pompiers, la municipalité de Bastia et la Communauté d’Agglomération, sont mobilisés pour apporter leur soutien aux voyageurs affectés par cette grève."

Depuis ce jeudi après-midi, les ports et aéroports de Corse sont totalement paralysés en raison d’une grève des salariés de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse. Le mouvement a été déclenché après des tensions entre la Collectivité de Corse et l'État concernant la gestion des infrastructures insulaires.À Bastia, aucun avion ne décolle ni n’atterrit, et l’embarquement des passagers au port est suspendu, provoquant un important embouteillage dans les environs.Face à cette situation, la préfecture de Haute-Corse a pris des mesures pour venir en aide aux voyageurs bloqués. Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, a décidé d’activer le Centre Opérationnel Départemental afin de coordonner les efforts de prise en charge des passagers sans solution de logement. Pour les voyageurs bloqués au port de Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia a mis à disposition le gymnase situé Avenue Jean Zuccarelli, où des lits de camp sont en cours d’installation par la Croix-Rouge. Des paniers-repas sont distribués aux voyageurs pour garantir que personne ne reste sans assistance.. "indique la préfecture dans un communiqué.À l’aéroport de Bastia-Poretta, les passagers en attente de vols annulés sont également pris en charge par les services de l’État et les équipes de secours.our l’heure, aucun besoin de prise en charge particulière n’a été signalé au port de l’Île-Rousse. "précise la note.