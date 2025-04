Porto-Vecchio - De bonnes performances aux championnats de Corse de gymnastique

Ce sont les poussines de la filière B qui ont ouvert le bal hier après-midi . Dès le matin, les meilleures gyms corses étaient en lice, suivies par les poussines de la filière A. Du côté des grandes, parmi les performances notables, celle de la Porto-Vecchiaise Alyssa Antonetti en Nationale 16 ans a bouclé sa performance avec un total de 44,74 points.





En Nationale 18-20 ans, la Nordiste Leana Catanese (Lucciana) a totalisé 42,24 points. Enfin, en Nationale 21 ans, l'Ajaccienne du GCP Aiaccianu Axelle Mereau s'est imposée avec 45,38 unités. Au sein des classements par équipes, en Fédérale 12-15 ans, l'AS Porto-Vecchio Gym s'est imposée (141 pts) ainsi qu'en Fédérale 10-11 ans, alors que les jeunes gyms du Vaincu l'emportaient en 10 ans et plus, et le club de la Balagne en 10-13 ans.