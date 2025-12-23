Intempéries : Près de 200 mm d’eau par endroits dans le centre Corse

C’est un épisode pluvieux intense et exceptionnel pour la période, qu’a connu la Corse, et plus spécifiquement le centre Corse depuis dimanche minuit en raison d’une remontée orageuse du sud-est « venue se bloquer sur les contreforts du Fium’Orbu et des versants est de la chaîne centrale », explique Jean-Michel Terramorsi, prévisionniste à Météo France.



Dans ce type de situation les hautes vallées de la Restonica, du Tavignanu ou encore du Vecchju ont été moins impactées. Les cumuls enregistrés sur les dernières 36 heures, « ont atteint les 200 mm, soit 200 litres au m², localement dans le Vénacais ainsi que le Cortenais », selon Météo France. « Ce n’est pas représentatif de l’ensemble du département. Les cumuls pluviométriques enregistrés sont de l’ordre de 150 mm à Vivario ou encore sur Prunelli di Fium’Orbu, par exemple. En extrapolant sur 36 heures, nous sommes sur des valeurs de 200 mm », détaille Jean-Michel Terramorsi qui indique également que le cumul des précipitations dans les hautes vallées de la Restonica et du Tavignanu n’étaient que de 50 mm.



Selon le prévisionniste, il s’agissait en fait d’une lame d’eau verticale, constituée par une ligne de précipitations s’étendant du Fium’Orbu jusqu’à Corte large d’une dizaine de kilomètres et longue d’une trentaine de kilomètres avec de très fortes précipitations. Plus à l’ouest, les zones étaient abritées. Malgré tout, la zone avale du Tavignanu a été placée en vigilance orange crue ce lundi puisque les hauteurs enregistrées par le limnigraphe du pont de Piedicorte faisait état d’une hauteur d’eau de 7,67 mètres. On était, par exemple à près de 9 mètres lors de la catastrophe des 4 et 5 novembre 2023. La vigilance a d’ailleurs été levée ce mardi matin.



En raison de ces fortes précipitations attendues, le service Cort’Acqua et son directeur Jean-Marie Casanova, ont basculé le réseau d’eau potable de la ville sur les forages de manières à prévoir tout risque d’accident sur le réseau. « La situation doit être rétablie progressivement dans le courant de cette journée de mardi », assure Jean-Marie Casanova.



Concernant les prévisions à venir, la situation tend à s’améliorer, même si les conditions restent dégradées pour toute la semaine, « mais les cumuls de précipitations ne seront pas de cet ordre. Nous sommes sur une semaine perturbée avec des pluies, plus particulièrement sur la façade orientale de l’île. Il pourrait y avoir une petite accalmie d’une douzaine d’heures le jeudi 25 décembre avant le retour de la pluie dans la soirée et ce jusqu’à dimanche », annonce le prévisionniste de Météo France. En revanche, les températures vont connaître une chute entraînant des précipitations sous forme de neige dès 1100 mètres.



