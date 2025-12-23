A màghjina - San Ghjuvà, sentinella di u Vechju Portu

CorseNetInfos
le Mardi 23 Décembre 2025 à 07:21

À la tombée de la nuit, la façade et le double campanile de l’église Saint-Jean-Baptiste (San Ghjuvà) se détachent au cœur de Bastia. Au premier plan, le Vieux-Port et ses mâts éclairés dessinent un paysage urbain emblématique illuminé et rénové, entre mer, patrimoine et premiers cpntreforts du Pignu en arrière-plan.
Si, comme Hervé Tusoli vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







