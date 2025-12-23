Réalisons une bûche de Noël clémentine-châtaigne avec les conseils du chef de la Terrasse du Fesch, Franck Radiu

Sur le rooftop de l'hôtel Fesch, à Ajaccio, dans le cadre de l'opération "A chacun son Noël", l'Office Intercommunal du Pays Ajaccien proposait il y a quelques jours d'apprendre à réaliser une bûche de Noël grâce aux conseils experts de Franck Radiu, chef du restaurant "La Terrasse du Fesch" . Chaque plan de travail pour les participants avait été préparé avec goût : cuillère, fiche technique de la bûche aux saveurs emblématiques de l'hiver corse, poches de compotée de clémentines et crème montée aux marrons...



"L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir le refaire à la maison (...) Nous choisissons toujours des sujets assez simples et de saison (...) C'est un cours dans la bonne humeur, facile, tout le monde repart avec sa bûche (...). Je leur avais préparé la mise en place (préparations longues), je voulais vraiment qu'ils voient toutes les étapes du montage. On est parti du tout brut à la finalité", explique le chef qui a travaillé à Paris, Barcelone, dans le Sud de la France et aux côtés d'Eric Fréchon. "Cette bûche, c'est un biscuit cuillère que l'on utilise depuis toujours pour les biscuits roulés. Ce qui est très important, c'est que le biscuit soit fin, pas trop cuit pour pouvoir le rouler. Il y a vraiment trois éléments : le biscuit, une compotée de clémentines et une crème de marrons, crème à base de marrons et de châtaigne", détaille-t-il en assurant que si certaines choses doivent être préparées en amont, "cette bûche est très simple à réaliser à la maison".



"Ce qu'il faut pour faire cette recette, c'est avoir un minimum d'ustensiles : robot mélangeur, robot coupe, poches à pâtisserie, petite spatule (...) il y a quelques astuces à savoir comme le pochage pour la décoration, il faut prendre son temps, s'appliquer, être minutieux. La poche à douille ce n'est pas toujours simple mais aujourd'hui, il y a plein de façon de pocher, il y a des vidéos qui vous montrent comment faire. Il faut laisser parler votre âme d'artiste. Si votre bûche n'est pas réalisée à la perfection, on est là pour s'entraîner, corriger nos défauts. Plus vous allez en faire, plus votre bûche sera parfaite."