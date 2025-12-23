Natale in Corsica - Les horaires des messes et des veillées de Noël

Corse-du-Sud
Ajaccio
Cathédrale d’Ajaccio
Mercredi 24 décembre
-
18h30 : Messe
-
22h30 : Messe
-
Minuit : Messe de Minuit
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Messe de Noël présidée par le cardinal François Bustillo
Paroisse Saint-Antoine de Padoue – Ajaccio
Mercredi 24 décembre
-
18h30 : Veillée de Noël suivie de la messe
Jeudi 25 décembre
-
10h00 : Messe
Dimanche 28 décembre
-
10h00 : Messe de la Sainte Famille
Mercredi 31 décembre
-
18h00 : Messe du Ringraziamentu
Jeudi 1er janvier
-
10h00 : Messe
Paroisse Saint-Roch – Ajaccio
Mercredi 24 décembre
-
17h30 : Messe
-
20h30 : Messe
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Messe
-
18h00 : Messe
Ensemble paroissial de Mezzavia et Alata
Mercredi 24 décembre
-
18h00 : Afa
-
21h00 : Alata
-
23h00 : Villanova
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Appietto
-
18h00 : Mezzavia
Ensemble paroissial du Prunelli Suttanu et Rive-Sud
Mercredi 24 décembre
-
15h00 : Cauro
-
16h00 : Tolla
-
16h30 : Eccica-Suarella
-
17h30 : Ocana
-
18h30 : Bastelica
-
19h00 : Bastelicaccia
-
22h00 : Porticcio, église Saint-Laurent
-
22h00 : Ruppione, église Sainte-Monique
Jeudi 25 décembre
-
11h00 : Porticcio, église Saint-Laurent
-
11h00 : Coti-Chiavari, église Saint-Jean-Baptiste
Vendredi 26 décembre
-
16h00 : Porticcio, église Saint-Jean-François-Régis
Dimanche 28 décembre
-
09h30 : Bastelicaccia
-
11h00 : Porticcio
Mercredi 31 décembre
-
17h00 : Porticcio – Ringraziamentu
Jeudi 1er janvier
11h00 : Porticcio
Taravo
Mercredi 24 décembre – Messes de Noël
-
14h00 – Olivese
Messe de Noël – Église Saint-Augustin
-
15h30 – Argiusta-Moriccio
Messe de Noël – Église Saint-Hippolyte et Saint-Cassien
-
16h30 – Zévaco
Messe de Noël – Chapelle d’Arca
-
17h00 – Guargualé
Messe de Noël – Église Saint-Sauveur
-
17h30 – Frasseto
Messe de Noël – Église de la Sainte-Trinité
-
18h00 – Cognocoli-Monticchi
Messe de Noël – Église Saint-Vincent
-
18h00 – Guitera-les-Bains
Messe de Noël – Église Santa Maria
-
18h30 – Petreto-Bicchisano
Messe de Noël – Église de l’Annonciation
-
19h00 – Campo
Messe de Noël – Église Saint-Laurent
-
19h00 – Quasquara
Messe de Noël – Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
-
19h30 – Pila-Canale
Messe de Noël – Église Saint-Pancrace
-
19h30 – Zicavo
Messe de Noël – Église Saint-Luxor
-
20h00 – Zigliara
Messe de Noël – Église Sainte-Marie
-
21h00 – Cozzano
Messe de Noël – Église Notre-Dame-de-l’Assomption
-
21h30 – Azilone-Ampaza (Azilone)
Messe de Noël – Église Santa Maria
Jeudi 25 décembre – Jour de Noël
-
6h30 – Azilone-Ampaza (Azilone)
Messe de l’Aurore – Église Santa Maria
-
9h30 – Albitreccia
Messe de Noël – Église Sainte-Catherine
-
10h30 – Forciolo
Messe de Noël – Église Saint-Pierre
-
11h00 – Coti-Chiavari
Messe de Noël – Église Saint-Jean-Baptiste
-
11h00 – Grosseto-Prugna (village)
Messe de Noël – Église Saint-Sauveur
-
11h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
Messe de Noël – Église Saint-Jean-François-Régis
Vendredi 26 décembre
-
16h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio)
Messe – Église Saint-Jean-François-Régis
Samedi 27 décembre
-
15h00 – Tasso
Messe – Église Saint-Jacques
Dimanche 28 décembre
-
10h00 – Azilone-Ampaza (Ampaza)
Messe dominicale – Église Santa Maria
-
11h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
Messe dominicale – Église Saint-Jean-François-Régis
-
11h00 – Santa-Maria-Siché
Messe dominicale – Église Santa Maria
-
15h00 – Ciamannacce
Messe dominicale – Église Sainte-Marie-de-l’Annonciation
Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu
-
15h00 – Cozzano
Ringraziamentu – Église Notre-Dame-de-l’Assomption
-
17h00 – Azilone-Ampaza (Azilone)
Ringraziamentu – Église Santa Maria
-
17h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
Ringraziamentu – Église Saint-Jean-François-Régis
-
17h00 – Santa-Maria-Siché
Ringraziamentu – Église Santa Maria
- 22h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
-
Messe de Noël – Église Saint-Jean-François-Régis
-
22h00 – Pietrosella (Ruppione)
Messe de Noël – Église Sainte-Monique
-
22h00 – Santa-Maria-Siché
Messe de Noël – Église Santa Maria
Confessions
-
Mardi 23 et mercredi 24 décembre : 09h30–10h30 – Sainte-Marie
Unité paroissiale de Sartène
Mercredi 24 décembre
-
18h00 : Sartène, Sainte-Marie – Messe des familles avec la crèche vivante des enfants du catéchisme
-
23h15 : Sartène, Sainte-Marie – Veillée chantée
-
Minuit : Sartène, Sainte-Marie – Messe de Minuit
-
22h30 : Sartène, Saint-Damien – Messe
-
17h00 : Granace – Messe
-
17h00 : Grossa – Messe
-
22h00 : Campomoro – Messe
Jeudi 25 décembre
-
09h30 : Sartène, Saint-Damien – Messe
-
10h30 : Sartène, Sainte-Marie – Messe
Unité paroissiale de Bonifacio
Mercredi 24 décembre
-
15h00 : Monaccia – Messe
-
17h30 : Bonifacio, Sainte-Marie-Majeure – Crèche vivante et messe
-
20h15 : Pianottoli – Crèche vivante et messe
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Figari – Messe de Noël
Samedi 27 décembre
-
17h00 : Tarabucetta – Messe
Dimanche 28 décembre
-
10h00 : Saint-Érasme – Messe
Mercredi 31 décembre
-
18h00 : Bonifacio, Sainte-Marie-Majeure – Ringraziamentu
Unité paroissiale de Porto-Vecchio
Mercredi 24 décembre
-
17h30 : Porto-Vecchio – Crèche vivante et messe des familles
-
18h00 : Lecci
-
19h00 : Muratello
-
19h30 : Sainte-Lucie
-
21h00 : Sotta
-
21h00 : Conca
-
23h00 : Porto-Vecchio – Messe de Minuit
Jeudi 25 décembre
-
07h30 : Porto-Vecchio – Messe grégorienne des Bergers
-
10h30 : Chera
-
10h30 : Porto-Vecchio
-
10h30 : Borivoli
Vendredi 26 décembre
-
11h30 : Conca
-
15h30 : Ceccia
Samedi 27 décembre
-
08h30 : Porto-Vecchio
-
15h30 : Ospedale
Sainte Famille
-
Samedi 27 : 17h00 Sotta / 18h30 Porto-Vecchio
-
Dimanche 28 : 08h30 Porto-Vecchio / 10h30 Sainte-Lucie / 10h30 Porto-Vecchio
Mercredi 31 décembre
-
18h30 : Porto-Vecchio – Ringraziamentu
Jeudi 1er janvier
-
17h00 : Adoration
-
18h30 : Messe solennelle
Haute-Corse
Bastia et Grand Bastia
Unité paroissiale Sainte-Marie – Saint-Jean-Baptiste
Mercredi 24 décembre
-
18h00 : Bastia, Saint-Jean-Baptiste
-
20h30 : Cardo, Saint-Étienne
-
Minuit : Bastia, Pro-cathédrale Sainte-Marie
Jeudi 25 décembre
-
09h30 : Pro-cathédrale Sainte-Marie
-
11h00 : Saint-Jean-Baptiste
Notre-Dame-de-Lourdes – Bastia
Mercredi 24 décembre
-
17h00 : Messe et crèche vivante
-
19h00 : Messe et crèche vivante
-
20h00 : Annonciade
-
21h00 : Messe solennelle
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Messe solennelle
Notre-Dame-des-Victoires / Montesoro / Furiani
Mercredi 24 décembre
-
16h00 : Furiani
-
19h00 : Notre-Dame-des-Victoires
-
22h00 : Saint-Pierre de Montesoro
Jeudi 25 décembre
-
09h30 : Montesoro
-
11h00 : Notre-Dame-des-Victoires
-
16h00 : Furiani
Casinca
Mercredi 24 décembre
-
16h30 : Loreto
-
17h00 : Olmo
-
17h00 : Sorbo
-
17h30 : Silvareccio
-
18h30 : Prunelli-di-Casacconi
-
18h30 : Saint-Pancrace
-
20h30 : Penta-di-Casinca
-
22h30 : Vescovato
-
Minuit : Venzolasca
Jeudi 25 décembre
-
11h00 : Castellare-di-Casinca
Ghisonaccia et Fiumorbu
Mercredi 24 décembre
-
19h00 : San Gavino di Fiumorbo
-
19h45 : Poggio-di-Nazza
-
21h00 : Prunelli
-
21h30 : Ghisonaccia
-
23h00 : Ghisoni
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Migliacciaro
-
11h00 : Ghisonaccia
Vendredi 26 décembre
-
15h00 : Ania
Samedi 27 décembre
-
16h00 : Ghisonaccia-Gare
Mercredi 31 décembre
-
17h00 : Ghisonaccia – Ringraziamentu
Centre Corse – Corte – Niolu
Mercredi 24 décembre
-
16h00 / 17h00 : Castifao
-
18h00 : Castirla, Corte, Popolasca
-
19h00 : Bisinchi
-
20h00 : Omessa
-
21h00 : Ponte-Leccia, Casamaccioli
-
21h30 : Francardo
-
22h00 : Calacuccia
-
22h30 : Lozzi
-
23h00 : Moltifao
-
Minuit : Corte
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Corte
-
11h00 : Morosaglia
Balagne
Ensemble interparoissial de Calvi, Calenzana, MontegrossuCalvi
Mardi 24 décembre – Veillée de Noël
-
19h30 : Sainte-Marie
-
23h30 : Sainte-Marie
Lumiu
-
18h00 : Veillée de Noël (2e REP)
-
21h00 : Veillée de Noël
Montegrossu
-
19h45 : Veillée de Noël – Montemaio
Zilia
-
21h00 : Veillée de Noël
Calenzana – U Mucale
-
17h30 : Veillée de Noël – Moncale
-
22h30 : Veillée de Noël – Calenzana
Galeria – Mansu
-
18h00 : Veillée de Noël – Galeria
Mercredi 25 décembre – Jour de Noël
Calvi
-
11h00 : Sainte-Marie
Galeria – Mansu
-
11h00 : Barghjana
Jeudi 26 décembre – Saint Étienne
Calvi
-
18h00 : Sainte-Marie
Samedi 27 décembre – Sainte Famille / Saints Innocents
Calvi
-
18h00 : Sainte-Marie (Sainte Famille)
Montegrossu
-
18h00 : Montemaio (Saints Innocents)
Dimanche 28 décembre – Sainte Famille
Calvi
-
11h00 : Sainte-Marie
Lumiu
-
09h15 : Sainte-Famille
Calenzana – U Mucale
-
11h00 : Sainte-Famille
Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu
Calvi
-
18h00 : Sainte-Marie – Messe du Ringraziamentu
Jeudi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu
Calvi
-
18h00 : Sainte-Marie
Calenzana – U Mucale
-
17h00 : Moncale
Ensemble interparoissial d’Île-Rousse, l’Ostriconi, l’Osari
Mercredi 24 décembre – Nativité
Unité paroissiale Île-Rousse
-
10h00 : Occiglioni
-
18h30 : Santa-Reparata
-
20h00 : Monticello
-
Minuit : Île-Rousse
Unité paroissiale L’Ostriconi
-
16h30 : Urtaca
-
18h00 : Pietralba
Unité paroissiale L’Osari
-
20h00 : Belgodère
Jeudi 25 décembre – Noël
-
10h00 : Costa
-
10h30 : Île-Rousse
-
10h30 : Maison de retraite L’Âge
-
11h00 : Lama
-
11h15 : Occhiatana
Vendredi 26 décembre – Saint Étienne
-
10h30 : Île-Rousse
-
17h00 : Belgodère
Samedi 27 décembre – Saint Jean Apôtre
-
11h00 : Novella
Dimanche 28 décembre
-
10h30 : Île-Rousse
Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu
-
16h00 : Palasca
-
17h00 : Île-Rousse
-
17h30 : Occhiatana
Corbara
Mercredi 24 décembre17h messe Pigna.18h messe Sant Antonino.18h Algaiola : vin chaud, 18h30 crèche vivante, procession et messe à 19h.19h Crèche Vivante et Messe à Muro.19h messe Corbara.20h30 messe Aregno.22h messe couvent Corbara.Jeudi 25 décembre11h messe Lavatoghju11h messe Cateri11h messe Avapessa11h messe couvent Corbara
Ensemble interparoissial de Saint-Florent, Nonza, Oletta
Mercredi 24 décembre 2025 – Nativité du Seigneur
17 h 45 – Veillée suivie de la messe à Patrimonio
19 h 30 – Veillée suivie de la messe à Oletta
20 h 30 – Veillée suivie de la messe à l’église Sainte-Anne de Saint-Florent
Jeudi 25 décembre 2025 – Nativité du Seigneur
11 h – Messe à Nonza
15 h 30 – Messe à Olmeta du Cap
Samedi 27 décembre 2025
15 h 30 – Messe dominicale anticipée à Farinole
Dimanche 28 décembre 2025 – Sainte Famille
9 h 45 – Messe à Oletta
11 h 15 – Messe à l’église Sainte-Anne de Saint-Florent
Cap Corse
Pietranera
Mercredi 24 décembre
-
17h00 : Miomo
-
19h00 : Pietranera
-
21h00 : Figarella
-
22h30 : San-Martino-di-Lota
Brando
Mercredi 24 décembre
-
18h00 : Sisco
-
20h00 : Castello
-
22h00 : Erbalunga
Jeudi 25 décembre
-
10h30 : Lavasina
Samedi 27 décembre
-
18h00 : Erbalunga
Dimanche 28 décembre
-
10h30 : Lavasina
-
16h00 : Poretto
Mercredi 31 décembre
-
18h00 : Erbalunga – Ringraziamentu
Luri – Pino – Rogliano
-
TOMINO – St Nicolas : 15 h 00
-
PINO – Sta M. Assunta : 17 h 00
-
MORSIGLIA – Chapelle : 18 h 30 (Célébration de la Parole)
-
ROGLIANO – St Agnel : 19 h 00
-
LURI – St Pierre : 21 h 00
Jeudi 25 décembre – Jour de Noël
-
ERSA : 11 h 00 (Messe du jour de Noël)
-
CENTURI – Port : 15 h 30 (Messe du jour de Noël)
Samedi 27 décembre
-
ROGLIANO – St Agnel : 16 h 00
Mariage d’Olivier NOÉ & Laurence CUTTO
Dimanche 28 décembre – Sainte Famille
-
LURI – St Pierre : 11 h 00
-
PINO – Sta M. Assunta : 15 h 30
Mercredi 31 décembre
-
CAGNANO – St Fructueux : 17 h 00
RINGRAZIAMENTU
-
