CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Réalisons une bûche de Noël clémentine-châtaigne avec les conseils du chef de la Terrasse du Fesch, Franck Radiu 23/12/2025 Natale in Corsica - Les horaires des messes et des veillées de Noël 23/12/2025 Affaire Muhamed Gueye : le parquet détaille le déroulé des faits et privilégie la légitime défense 23/12/2025 Intempéries : Près de 200 mm d’eau par endroits dans le centre Corse 23/12/2025

Natale in Corsica - Les horaires des messes et des veillées de Noël


La rédaction le Mardi 23 Décembre 2025 à 14:50

Retrouvez les horaires des messes et des veillées de Noël en Corse.
Afin de vous permettre d’anticiper vos déplacements et vos choix, cette liste, publiée avec un peu d’avance et sans prétendre à l’exhaustivité, recense les principaux lieux où sera célébrée, ce mercredi 24 au soir, la naissance du "Divin Enfant".



Corse-du-Sud

Natale in Corsica - Les horaires des messes et des veillées de Noël

Ajaccio

Cathédrale d’Ajaccio

Mercredi 24 décembre

  • 18h30 : Messe

  • 22h30 : Messe

  • Minuit : Messe de Minuit

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Messe de Noël présidée par le cardinal François Bustillo


Paroisse Saint-Antoine de Padoue – Ajaccio

Mercredi 24 décembre

  • 18h30 : Veillée de Noël suivie de la messe

Jeudi 25 décembre

  • 10h00 : Messe

Dimanche 28 décembre

  • 10h00 : Messe de la Sainte Famille

Mercredi 31 décembre

  • 18h00 : Messe du Ringraziamentu

Jeudi 1er janvier

  • 10h00 : Messe

Paroisse Saint-Roch – Ajaccio

Mercredi 24 décembre

  • 17h30 : Messe

  • 20h30 : Messe

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Messe

  • 18h00 : Messe


    Ensemble paroissial de Mezzavia et Alata

Mercredi 24 décembre

  • 18h00 : Afa

  • 21h00 : Alata

  • 23h00 : Villanova

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Appietto

  • 18h00 : Mezzavia

    Ensemble paroissial du Prunelli Suttanu et Rive-Sud

Mercredi 24 décembre

  • 15h00 : Cauro

  • 16h00 : Tolla

  • 16h30 : Eccica-Suarella

  • 17h30 : Ocana

  • 18h30 : Bastelica

  • 19h00 : Bastelicaccia

  • 22h00 : Porticcio, église Saint-Laurent

  • 22h00 : Ruppione, église Sainte-Monique

Jeudi 25 décembre

  • 11h00 : Porticcio, église Saint-Laurent

  • 11h00 : Coti-Chiavari, église Saint-Jean-Baptiste

Vendredi 26 décembre

  • 16h00 : Porticcio, église Saint-Jean-François-Régis

Dimanche 28 décembre

  • 09h30 : Bastelicaccia

  • 11h00 : Porticcio

Mercredi 31 décembre

  • 17h00 : Porticcio – Ringraziamentu

Jeudi 1er janvier

11h00 : Porticcio

 

Taravo


Mercredi 24 décembre – Messes de Noël

 

  • 14h00 – Olivese
    Messe de Noël – Église Saint-Augustin

  • 15h30 – Argiusta-Moriccio
    Messe de Noël – Église Saint-Hippolyte et Saint-Cassien

  • 16h30 – Zévaco
    Messe de Noël – Chapelle d’Arca

  • 17h00 – Guargualé
    Messe de Noël – Église Saint-Sauveur

  • 17h30 – Frasseto
    Messe de Noël – Église de la Sainte-Trinité

  • 18h00 – Cognocoli-Monticchi
    Messe de Noël – Église Saint-Vincent

  • 18h00 – Guitera-les-Bains
    Messe de Noël – Église Santa Maria

  • 18h30 – Petreto-Bicchisano
    Messe de Noël – Église de l’Annonciation

  • 19h00 – Campo
    Messe de Noël – Église Saint-Laurent

  • 19h00 – Quasquara
    Messe de Noël – Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

  • 19h30 – Pila-Canale
    Messe de Noël – Église Saint-Pancrace

  • 19h30 – Zicavo
    Messe de Noël – Église Saint-Luxor

  • 20h00 – Zigliara
    Messe de Noël – Église Sainte-Marie

  • 21h00 – Cozzano
    Messe de Noël – Église Notre-Dame-de-l’Assomption

  • 21h30 – Azilone-Ampaza (Azilone)
    Messe de Noël – Église Santa Maria

    Jeudi 25 décembre – Jour de Noël

  • 6h30 – Azilone-Ampaza (Azilone)
    Messe de l’Aurore – Église Santa Maria

  • 9h30 – Albitreccia
    Messe de Noël – Église Sainte-Catherine

  • 10h30 – Forciolo
    Messe de Noël – Église Saint-Pierre

  • 11h00 – Coti-Chiavari
    Messe de Noël – Église Saint-Jean-Baptiste

  • 11h00 – Grosseto-Prugna (village)
    Messe de Noël – Église Saint-Sauveur

  • 11h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
    Messe de Noël – Église Saint-Jean-François-Régis

    Vendredi 26 décembre

  • 16h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio)
    Messe – Église Saint-Jean-François-Régis

    Samedi 27 décembre

  • 15h00 – Tasso
    Messe – Église Saint-Jacques

    Dimanche 28 décembre

  • 10h00 – Azilone-Ampaza (Ampaza)
    Messe dominicale – Église Santa Maria

  • 11h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
    Messe dominicale – Église Saint-Jean-François-Régis

  • 11h00 – Santa-Maria-Siché
    Messe dominicale – Église Santa Maria

  • 15h00 – Ciamannacce
    Messe dominicale – Église Sainte-Marie-de-l’Annonciation

    Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu

  • 15h00 – Cozzano
    Ringraziamentu – Église Notre-Dame-de-l’Assomption

  • 17h00 – Azilone-Ampaza (Azilone)
    Ringraziamentu – Église Santa Maria

  • 17h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)
    Ringraziamentu – Église Saint-Jean-François-Régis

  • 17h00 – Santa-Maria-Siché
    Ringraziamentu – Église Santa Maria

  • 22h00 – Grosseto-Prugna (Porticcio – Saint-Laurent)

  • Messe de Noël – Église Saint-Jean-François-Régis

  • 22h00 – Pietrosella (Ruppione)
    Messe de Noël – Église Sainte-Monique

  • 22h00 – Santa-Maria-Siché
    Messe de Noël – Église Santa Maria

Confessions

  • Mardi 23 et mercredi 24 décembre : 09h30–10h30 – Sainte-Marie


Unité paroissiale de Sartène
Mercredi 24 décembre

  • 18h00 : Sartène, Sainte-Marie – Messe des familles avec la crèche vivante des enfants du catéchisme

  • 23h15 : Sartène, Sainte-Marie – Veillée chantée

  • Minuit : Sartène, Sainte-Marie – Messe de Minuit

  • 22h30 : Sartène, Saint-Damien – Messe

  • 17h00 : Granace – Messe

  • 17h00 : Grossa – Messe

  • 22h00 : Campomoro – Messe

Jeudi 25 décembre

  • 09h30 : Sartène, Saint-Damien – Messe

  • 10h30 : Sartène, Sainte-Marie – Messe


    Unité paroissiale de Bonifacio

Mercredi 24 décembre

  • 15h00 : Monaccia – Messe

  • 17h30 : Bonifacio, Sainte-Marie-Majeure – Crèche vivante et messe

  • 20h15 : Pianottoli – Crèche vivante et messe

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Figari – Messe de Noël

Samedi 27 décembre

  • 17h00 : Tarabucetta – Messe

Dimanche 28 décembre

  • 10h00 : Saint-Érasme – Messe

Mercredi 31 décembre

  • 18h00 : Bonifacio, Sainte-Marie-Majeure – Ringraziamentu

    Unité paroissiale de Porto-Vecchio

Mercredi 24 décembre

  • 17h30 : Porto-Vecchio – Crèche vivante et messe des familles

  • 18h00 : Lecci

  • 19h00 : Muratello

  • 19h30 : Sainte-Lucie

  • 21h00 : Sotta

  • 21h00 : Conca

  • 23h00 : Porto-Vecchio – Messe de Minuit

Jeudi 25 décembre

  • 07h30 : Porto-Vecchio – Messe grégorienne des Bergers

  • 10h30 : Chera

  • 10h30 : Porto-Vecchio

  • 10h30 : Borivoli

Vendredi 26 décembre

  • 11h30 : Conca

  • 15h30 : Ceccia

Samedi 27 décembre

  • 08h30 : Porto-Vecchio

  • 15h30 : Ospedale

Sainte Famille

  • Samedi 27 : 17h00 Sotta / 18h30 Porto-Vecchio

  • Dimanche 28 : 08h30 Porto-Vecchio / 10h30 Sainte-Lucie / 10h30 Porto-Vecchio

Mercredi 31 décembre

  • 18h30 : Porto-Vecchio – Ringraziamentu

Jeudi 1er janvier

  • 17h00 : Adoration

  • 18h30 : Messe solennelle


Haute-Corse

Natale in Corsica - Les horaires des messes et des veillées de Noël

Bastia et Grand Bastia
Unité paroissiale Sainte-Marie – Saint-Jean-Baptiste

Mercredi 24 décembre

  • 18h00 : Bastia, Saint-Jean-Baptiste

  • 20h30 : Cardo, Saint-Étienne

  • Minuit : Bastia, Pro-cathédrale Sainte-Marie

Jeudi 25 décembre

  • 09h30 : Pro-cathédrale Sainte-Marie

  • 11h00 : Saint-Jean-Baptiste

Notre-Dame-de-Lourdes – Bastia

Mercredi 24 décembre

  • 17h00 : Messe et crèche vivante

  • 19h00 : Messe et crèche vivante

  • 20h00 : Annonciade

  • 21h00 : Messe solennelle

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Messe solennelle

Notre-Dame-des-Victoires / Montesoro / Furiani

Mercredi 24 décembre

  • 16h00 : Furiani

  • 19h00 : Notre-Dame-des-Victoires

  • 22h00 : Saint-Pierre de Montesoro

Jeudi 25 décembre

  • 09h30 : Montesoro

  • 11h00 : Notre-Dame-des-Victoires

  • 16h00 : Furiani

    Casinca

Mercredi 24 décembre

  • 16h30 : Loreto

  • 17h00 : Olmo

  • 17h00 : Sorbo

  • 17h30 : Silvareccio

  • 18h30 : Prunelli-di-Casacconi

  • 18h30 : Saint-Pancrace

  • 20h30 : Penta-di-Casinca

  • 22h30 : Vescovato

  • Minuit : Venzolasca

Jeudi 25 décembre

  • 11h00 : Castellare-di-Casinca


Ghisonaccia et Fiumorbu

Mercredi 24 décembre

  • 19h00 : San Gavino di Fiumorbo

  • 19h45 : Poggio-di-Nazza

  • 21h00 : Prunelli

  • 21h30 : Ghisonaccia

  • 23h00 : Ghisoni

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Migliacciaro

  • 11h00 : Ghisonaccia

Vendredi 26 décembre

  • 15h00 : Ania

Samedi 27 décembre

  • 16h00 : Ghisonaccia-Gare

Mercredi 31 décembre

  • 17h00 : Ghisonaccia – Ringraziamentu


Centre Corse – Corte – Niolu

Mercredi 24 décembre

  • 16h00 / 17h00 : Castifao

  • 18h00 : Castirla, Corte, Popolasca

  • 19h00 : Bisinchi

  • 20h00 : Omessa

  • 21h00 : Ponte-Leccia, Casamaccioli

  • 21h30 : Francardo

  • 22h00 : Calacuccia

  • 22h30 : Lozzi

  • 23h00 : Moltifao

  • Minuit : Corte

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Corte

  • 11h00 : Morosaglia

     

    Balagne

    Ensemble interparoissial de Calvi, Calenzana, Montegrossu

    Calvi

    Mardi 24 décembre – Veillée de Noël

 

  • 19h30 : Sainte-Marie

  • 23h30 : Sainte-Marie

Lumiu

  • 18h00 : Veillée de Noël (2e REP)

  • 21h00 : Veillée de Noël

Montegrossu

  • 19h45 : Veillée de Noël – Montemaio

Zilia

  • 21h00 : Veillée de Noël

Calenzana – U Mucale

  • 17h30 : Veillée de Noël – Moncale

  • 22h30 : Veillée de Noël – Calenzana

Galeria – Mansu

  • 18h00 : Veillée de Noël – Galeria

Mercredi 25 décembre – Jour de Noël

Calvi

  • 11h00 : Sainte-Marie

Galeria – Mansu

  • 11h00 : Barghjana

Jeudi 26 décembre – Saint Étienne

Calvi

  • 18h00 : Sainte-Marie

    Samedi 27 décembre – Sainte Famille / Saints Innocents

Calvi

  • 18h00 : Sainte-Marie (Sainte Famille)

Montegrossu

  • 18h00 : Montemaio (Saints Innocents)

Dimanche 28 décembre – Sainte Famille

Calvi

  • 11h00 : Sainte-Marie

Lumiu

  • 09h15 : Sainte-Famille

Calenzana – U Mucale

  • 11h00 : Sainte-Famille

Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu

Calvi

  • 18h00 : Sainte-Marie – Messe du Ringraziamentu

Jeudi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu

Calvi

  • 18h00 : Sainte-Marie

Calenzana – U Mucale

  • 17h00 : Moncale

    Ensemble interparoissial d’Île-Rousse, l’Ostriconi, l’Osari

Mercredi 24 décembre – Nativité

Unité paroissiale Île-Rousse

  • 10h00 : Occiglioni

  • 18h30 : Santa-Reparata

  • 20h00 : Monticello

  • Minuit : Île-Rousse

Unité paroissiale L’Ostriconi

  • 16h30 : Urtaca

  • 18h00 : Pietralba

Unité paroissiale L’Osari

  • 20h00 : Belgodère

Jeudi 25 décembre – Noël

  • 10h00 : Costa

  • 10h30 : Île-Rousse

  • 10h30 : Maison de retraite L’Âge

  • 11h00 : Lama

  • 11h15 : Occhiatana

Vendredi 26 décembre – Saint Étienne

  • 10h30 : Île-Rousse

  • 17h00 : Belgodère

Samedi 27 décembre – Saint Jean Apôtre

  • 11h00 : Novella

Dimanche 28 décembre

  • 10h30 : Île-Rousse

Mercredi 31 décembre – Ringraziamentu

  • 16h00 : Palasca

  • 17h00 : Île-Rousse

  • 17h30 : Occhiatana

    Corbara

    Mercredi 24 décembre
    17h messe Pigna.
    18h messe Sant Antonino.
    18h Algaiola : vin chaud, 18h30 crèche vivante, procession et messe à 19h.
    19h Crèche Vivante et Messe à Muro.
    19h messe Corbara.
    20h30 messe Aregno.
    22h messe couvent Corbara.
     
    Jeudi 25 décembre
    11h messe Lavatoghju
    11h messe Cateri
    11h messe Avapessa
    11h messe couvent Corbara
      

Ensemble interparoissial de Saint-Florent, Nonza, Oletta

 
 

Mercredi 24 décembre 2025 – Nativité du Seigneur

17 h 45 – Veillée suivie de la messe à Patrimonio

19 h 30 – Veillée suivie de la messe à Oletta

20 h 30 – Veillée suivie de la messe à l’église Sainte-Anne de Saint-Florent

 

Jeudi 25 décembre 2025 – Nativité du Seigneur

11 h – Messe à Nonza

15 h 30 – Messe à Olmeta du Cap

 

Samedi 27 décembre 2025

15 h 30 – Messe dominicale anticipée à Farinole

 

Dimanche 28 décembre 2025 – Sainte Famille

9 h 45 – Messe à Oletta

11 h 15 – Messe à l’église Sainte-Anne de Saint-Florent

  

Cap Corse

Pietranera

Mercredi 24 décembre

  • 17h00 : Miomo

  • 19h00 : Pietranera

  • 21h00 : Figarella

  • 22h30 : San-Martino-di-Lota

Brando

Mercredi 24 décembre

  • 18h00 : Sisco

  • 20h00 : Castello

  • 22h00 : Erbalunga

Jeudi 25 décembre

  • 10h30 : Lavasina

Samedi 27 décembre

  • 18h00 : Erbalunga

Dimanche 28 décembre

  • 10h30 : Lavasina

  • 16h00 : Poretto

Mercredi 31 décembre

  • 18h00 : Erbalunga – Ringraziamentu



Luri – Pino – Rogliano

  Mercredi 24 décembre – Veillée de Noël

  • TOMINO – St Nicolas : 15 h 00

  • PINO – Sta M. Assunta : 17 h 00

  • MORSIGLIA – Chapelle : 18 h 30 (Célébration de la Parole)

  • ROGLIANO – St Agnel : 19 h 00

  • LURI – St Pierre : 21 h 00

Jeudi 25 décembre – Jour de Noël

  • ERSA : 11 h 00 (Messe du jour de Noël)

  • CENTURI – Port : 15 h 30 (Messe du jour de Noël)

Samedi 27 décembre

  • ROGLIANO – St Agnel : 16 h 00
    Mariage d’Olivier NOÉ & Laurence CUTTO

Dimanche 28 décembre – Sainte Famille

  • LURI – St Pierre : 11 h 00

  • PINO – Sta M. Assunta : 15 h 30

Mercredi 31 décembre

  • CAGNANO – St Fructueux : 17 h 00
    RINGRAZIAMENTU





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos