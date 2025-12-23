CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Cucina in Festa - Pavlova à la clémentine corse, le dessert de fête à moins de 4€ 23/12/2025 L'établissement public du commerce et de l’industrie de Corse succède à la chambre de commerce 22/12/2025 Risques de crues : l'aval du Tavignanu placé en vigilance orange 22/12/2025 Grève des bus ajacciens : un protocole d’accord signé après 21 jours de conflit 22/12/2025

U tempu in Corsica


le Mardi 23 Décembre 2025 à 07:01

Les nuages dominent tout au long de la journée avec des pluies marquées. La Haute-Corse est en vigilance orange pour "crues" et l'orage gronde par moment. Le vent d'Est reste sensible - 50 à 60 km/h - sur le littoral. le thermomètre affiche 13-14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos