U tempu in Corsica
Les nuages dominent tout au long de la journée avec des pluies marquées. La Haute-Corse est en vigilance orange pour "crues" et l'orage gronde par moment. Le vent d'Est reste sensible - 50 à 60 km/h - sur le littoral. le thermomètre affiche 13-14 degrés.
