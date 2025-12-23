Agnès Chavanon nouvelle secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud

Par décret du 10 décembre 2025, Agnès Chavanon est nommée secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, sous-préfète de l'arrondissement d'Ajaccio.
Elle remplacera Xavier Czerwinski, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui a demandé à ce qu’on mette fin à ses fonctions.
Avant sa nomination en Corse, Agnès Chavanon a occupé divers postes dans l'administration publique, notamment à la préfecture de Seine-et-Marne et à Mâcon.
Agnès Chavanon a été décorée chevalière de l’Ordre national du mérite avant son départ pour la Corse.
