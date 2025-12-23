Agnès Chavanon nouvelle secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud

CorseNetInfos
La rédaction le Mardi 23 Décembre 2025 à 16:00

Agnès Chavanon a été nommée secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud. Elle quittera prochainement Mâcon, où elle occupait les fonctions de secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et de sous-préfète de l'arrondissement de Mâcon, pour prendre ses nouvelles fonctions en Corse.



Par décret du 10 décembre 2025, Agnès Chavanon est nommée secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, sous-préfète de l'arrondissement d'Ajaccio.
Elle remplacera Xavier Czerwinski, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui a demandé à ce qu’on mette fin à ses fonctions.
Avant sa nomination en Corse, Agnès Chavanon a occupé divers postes dans l'administration publique, notamment à la préfecture de Seine-et-Marne et à Mâcon.
Agnès Chavanon a été décorée chevalière de l’Ordre national du mérite avant son départ pour la Corse.




