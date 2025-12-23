Cucina in Festa - Pavlova à la clémentine corse, le dessert de fête à moins de 4€

Pour le quatrième et dernier épisode de Cucina in Festa, notre journaliste Livia Santana a lancé un nouveau défi gourmand : réaliser un dessert de fête à petit budget, en mettant à l’honneur un produit emblématique de l’hiver insulaire.
Avec le chef Albanais, Armand Hasanpapaj, aux fourneaux du restaurant Timà à Bastia, ils ont choisi la clémentine corse, fruit de saison par excellence, a pour revisiter un grand classique : la pavlova, légère, fraîche et festive.
Les ingrédients (pour 4 personnes)
Pour la meringue
- 3 blancs d’œufs (à température ambiante)
- 100 g de sucre semoule
- 100 g de sucre glace
Pour la garniture
- 8 clémentines corses
- 500 ml de crème liquide entière (30 % MG)
- 150 g de mascarpone
- Extrait de vanille
° 1 boule de sorbet clémentine (optionnel, pour le dressage)
° De la confiture de clémentine (optionnel)
La recette étape par étape
1. Préparer la meringueMonter les blancs d’œufs à température ambiante au batteur.
Lorsqu’ils deviennent bien mousseux, ajouter progressivement le sucre semoule tout en continuant de fouetter.
Une fois la texture ferme obtenue, incorporer le sucre glace afin de « serrer » la meringue.
Étaler la meringue sur une plaque recouverte de papier cuisson, la meringue doit faire un centimètre d’épaisseur. Zester les clémentines dessus pour la parfumer.
Enfourner à 100°C pendant 4 heures pour obtenir une meringue sèche à l’extérieur et légèrement moelleuse à cœur.
Lever les segments des clémentines en retirant soigneusement la peau blanche (amère).
2. Travailler les clémentines
Presser le jus restant et le réserver.
Pour faire votre confiture de clémentines, les zestes et peaux sont récupérés et blanchis 4 à 5 fois. Pour cela, les plonger dans l’eau froide, porter à ébullition, égoutter, puis recommencer afin d’enlever l’amertume.
Hacher finement ces zestes blanchis, puis les faire cuire doucement avec un peu d’eau et de sucre jusqu’à obtenir une compotée de clémentine, façon confiture.
Verser la crème liquide dans un saladier bien froid.
3. Monter la crème à la vanille
Ajouter le mascarpone, monter le tout jusqu’à obtenir une crème ferme et onctueuse.
Ajouter quelques gouttes d’extrait de vanille.
Au fond de l’assiette, déposer une généreuse cuillère de crème montée à la vanille.
4. Le dressage
Ajouter une petite quantité de confiture de clémentine, quelques segments frais et, pour plus de gourmandise, une boule de sorbet clémentine.
Terminer en cassant délicatement la meringue sur le dessus pour former la pavlova.
Un dessert aérien, frais et parfumé, parfait pour conclure un repas de fête.
Bon appétit et bone feste !
