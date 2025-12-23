Cucina in Festa - Pavlova à la clémentine corse, le dessert de fête à moins de 4€

Les ingrédients (pour 4 personnes)



Pour la meringue

3 blancs d’œufs (à température ambiante)

100 g de sucre semoule

100 g de sucre glace

Pour la garniture

8 clémentines corses

500 ml de crème liquide entière (30 % MG)

150 g de mascarpone

Extrait de vanille

° 1 boule de sorbet clémentine (optionnel, pour le dressage)

° De la confiture de clémentine (optionnel)



La recette étape par étape

1. Préparer la meringue



2. Travailler les clémentines



3. Monter la crème à la vanille



4. Le dressage

Monter les blancs d’œufs à température ambiante au batteur.Lorsqu’ils deviennent bien mousseux, ajouter progressivement le sucre semoule tout en continuant de fouetter.Une fois la texture ferme obtenue, incorporer le sucre glace afin de « serrer » la meringue.Étaler la meringue sur une plaque recouverte de papier cuisson, la meringue doit faire un centimètre d’épaisseur. Zester les clémentines dessus pour la parfumer.Enfourner àpour obtenir une meringue sèche à l’extérieur et légèrement moelleuse à cœur.Lever les segments des clémentines en retirant soigneusement la peau blanche (amère).Presser le jus restant et le réserver.Pour faire votre confiture de clémentines, les zestes et peaux sont récupérés et blanchis 4 à 5 fois. Pour cela, les plonger dans l’eau froide, porter à ébullition, égoutter, puis recommencer afin d’enlever l’amertume.Hacher finement ces zestes blanchis, puis les faire cuire doucement avec un peu d’eau et de sucre jusqu’à obtenir une compotée de clémentine, façon confiture.Verser la crème liquide dans un saladier bien froid.Ajouter le mascarpone, monter le tout jusqu’à obtenir une crème ferme et onctueuse.Ajouter quelques gouttes d’extrait de vanille.Au fond de l’assiette, déposer une généreuse cuillère de crème montée à la vanille.Ajouter une petite quantité de confiture de clémentine, quelques segments frais et, pour plus de gourmandise, une boule de sorbet clémentine.Terminer en cassant délicatement la meringue sur le dessus pour former la pavlova.Un dessert aérien, frais et parfumé, parfait pour conclure un repas de fête.Bon appétit et bone feste !