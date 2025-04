À Bastia, le lycée Jean Nicoli accueille la première édition corse du Printemps de la Vente Directe

Montrer à des étudiants des conditions réelles de vente. C’est l’objectif des ateliers organisés ce jeudi au sein du lycée Jean Nicoli de Bastia pour les élèves de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). Une journée qui s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Printemps de la Vente Directe, un événement national qui a pour but de sensibiliser les jeunes et les équipes pédagogiques aux métiers de la vente directe.



Une vingtaine d’étudiants étaient ainsi réunis ce jeudi pour rencontrer des acteurs de la vente directe et travailler sur des cas concrets. “Le Printemps de la Vente Directe n’avait pas encore été organisé en Corse, et on voulait montrer qu’on a des producteurs et des entreprises innovantes et intéressantes qui pourront s’inscrire demain dans le cadre de la vente directe”, explique Emmanuel Amatulli, enseignant au sein du BTS NDRC. “Aujourd’hui, l’objectif est de faire monter les étudiants en compétences, en les faisant rencontrer des acteurs de la vente directe, comme un membre de la Fédération de la Vente Directe, mais aussi une entreprise qui a développé son business dans le domaine de la nutrition équilibrée.”



Pour se mettre en conditions réelles, les élèves ont participé à différents ateliers. “Le premier atelier concerne la création d’une entreprise, la recherche de produits et le lancement d’une campagne de communication”, indique Emmanuel Amatulli. “Le deuxième concerne l’hybridation du domaine digital et physique, et la manière de trouver un équilibre pour développer son business sur des ventes physiques, mais aussi en exploitant les réseaux sociaux. Il y a ensuite un atelier sur le développement du réseau, notamment sur le continent ou à l’étranger. Les deux derniers ateliers concernent le recrutement pour développer son business. L’idée, c’est que nos jeunes soient mis en situation réelle à travers cinq ateliers qui leur permettent de découvrir ce métier et d’envisager de créer leur propre business dans cette forme de commerce.”