Bastia - Présence policière renforcée pour sécuriser les commerces et rassurer leurs clients

Des commerçants appelés à la vigilance





Si la présence policière est renforcée durant les fêtes, les autorités soulignent que la situation de la délinquance reste globalement maîtrisée à Bastia et dans le reste du département. Depuis le début de l’année, une soixantaine de faits ont concerné des commerçants en Haute-Corse, essentiellement des vols à l’étalage. « Sur ces soixante faits, on compte 58 faits de vols à l'étalage et deux vols à main armée », précise le préfet. Des chiffres jugés contenus, que les services de l’État attribuent notamment à « une présence forte des policiers et des gendarmes dans leurs zones de compétences ».





Pour autant, la prévention demeure un axe central du dispositif. Lors de l’opération, le préfet a insisté auprès des commerçants sur la possibilité de bénéficier gratuitement d’un audit de sécurité. « C'est important de rappeler à l'ensemble de nos commerçants qu'en faisant appel aux services de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, ils peuvent avoir un audit de sécurité gratuit, qui permet de montrer les points de vulnérabilité et surtout d'apporter des réponses à ces points de vulnérabilité. Ensuite, les commerçants le font ou ne le font pas, c'est de leur responsabilité, mais on propose cet audit. »





Les forces de l’ordre insistent également sur l’adoption de bonnes pratiques, en particulier lors des moments les plus sensibles comme les fermetures de magasins. « Le conseil qu’on donne aux commerçants, c'est d'être vigilants », souligne le lieutenant. « On leur conseille d’abord d’aller déposer le numéraire à horaire variable, de ne jamais laisser l'argent dans une sacoche à portée de vue, de faire des dépôts différents, dans des banques différentes s’ils le peuvent. Ensuite, on peut leur conseiller de mettre en place des systèmes de sécurité comme des caméras ou des alarmes, et de former son personnel. Aujourd'hui, le personnel n'a pas lieu d'aller au contact et il vaut mieux préserver sa santé et son intégrité. »



Une vigilance qui doit également s’accompagner d’un réflexe de signalement selon les autorités. « On leur dit également, et c’est important, que s'ils constatent qu'il y a quelque chose au moment où ils ferment la boutique, par exemple ils ont le sentiment de voir une voiture qu'ils ont déjà vu plusieurs fois dans la journée, des détails qui en temps normal passeraient inaperçus, il faut absolument qu'ils nous appellent et qu’on vienne vérifier en cette période particulière », précise le lieutenant Fabien Michel. Un avis partagé par le préfet qui indique « qu’aujourd’hui, il fait nuit à partir de 17 heures, et qu’il vaut mieux faire en journée tout ce qui peut être fait de manière sécurisée ».

