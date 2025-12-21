Vol Paris-Ajaccio : Atterrissage prématuré sur un moteur à… Lyon

Selon un connaisseur du secteur interrogé par l'AFP, il s'agit d'un " pompage réacteur " lorsque des bouchons d'air se forment au sein du moteur et créent des vibrations obligeant l'équipage à " couper le moteur ".

" C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de dérouter à Lyon. Une fois qu'ils ont coupé le moteur, les vibrations ont disparu. Ils se sont posés à Lyon ", rapporte cette source.



" L'atterrissage s'est passé normalement sur un seul moteur ", ajoute l'expert. " Voler sur un moteur, ce n'est pas une situation normale", mais "ce sont des choses qui arrivent dans le monde du transport aérien ".

" L'aile n'était pas en feu, le moteur n'était pas en feu, il n'y a pas eu d'alarme incendie. Mais je ne peux pas exclure qu'effectivement, il y ait eu quelques flammes au niveau de la tuyère qui se sont contenues dans le moteur et qui ne durent qu'une à deux secondes ", analyse-t-il.





L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes, fabriqués par la coentreprise franco-américaine CFM entre Safran et GE qui " font partie des moteurs les plus fiables au monde ", selon ce connaisseur du secteur.

Un incident pareil " arrive très rarement ramené au nombre de vols ", assure l'expert.

" L'avion s'est posé normalement à 18H25, heure locale" , précise Air France.





Les passagers ont été " réacheminés à bord d'un nouvel avion au départ de Lyon à 22H39 vers l'aéroport de Bastia, atterrissage effectué à 23H50 puis transférés en bus vers Ajaccio avec une arrivée le 21 décembre 2025 à 3 heures ", ajoute la compagnie.

" Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu ", conclut-elle.